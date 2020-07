El campo de golf de Las Margas no se reabre este verano por falta de inversión

El campo de golf de Las Margas, ubicado en el núcleo de Latas, en el entorno de Sabiñánigo, no va a abrir sus puertas tras la crisis sanitaria del coronavirus. El propietario de la instalación, el grupo hotelero Hotusa, ha manifestado que no se hace cargo de la inversión necesaria para la reapertura y deja en manos de los socios esta responsabilidad. Una cuestión que los socios no han aceptado porque no pueden hacer frente a esa inversión. El presidente de la Junta Directiva de la Asociación del campo de golf, Manuel Echevarría, así lo ha manifestado en COPE. Ha explicado que sí estaban dispuestos a aportar 30.000 euros de déficit para salvar la temporada de verano, los meses de julio, agosto y septiembre pero “el planteamiento de Hotusa se ha ido endureciendo y nos pedían hacernos cargo hasta de la maquinaria nueva. No están dispuestos a asumir el resto del dinero”, que alcanzaría los 70.000 euros. Echevarría ha señalado que “la instalación es un gran atractivo turístico y seguiremos luchando para que no se cierre”. Ahora, “pedimos, por lo menos, un mínimo mantenimiento para que la situación no se convierta en irreversible”.

Hay que recordar que, el campo de golf se cerró el 14 de marzo con motivo de la pandemia y apenas ha tenido mantenimiento. Se trata de uno de los mejores espacios para esta disciplina deportiva en toda España. De hecho, los recorridos fueron diseñados por el gran golfista, Chema Olazábal. No te pierdas la entrevista en COPE.