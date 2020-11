El campo de golf de Las Margas reabre este martes, 1 de diciembre

Al inicio de la pandemia, el campo de golf de las Margas, al igual que el resto de instalaciones, cerraron por el estado de alarma. Cuando comenzó el proceso de desescalada y se pudo abrir de nuevo, no se hizo porque el propietario (grupo Hotusa) y la Asociación Las Margas Golf, compuesta por los socios, no llegaron a un acuerdo. Se produjeron negociaciones que no llegaron a buen puerto. El propietario no quería hacerse cargo del mantenimiento y conservación del campo durante ese tiempo y los socios, incluso valoraron la posibilidad de aportar una cantidad de dinero pero no se llegó a ningún acuerdo. Finalmente, el propietario se ha hecho cargo desde el mes de julio de los trabajos de mantenimiento y conservación "y el campo abrirá de nuevo este martes, 1 de diciembre en muy buenas condiciones" ha explicado en COPE, el presidente de la Asociación Las Margas Golf, Manuel Echevarría.

El campo abre, de momento, hastaSemana Santa. Es la idea del propietario pero "esperamos que todo siga normal a partir de entonces". Además, los días laborales serán de uso exclusivo para los socios y los festivos y fines de semana podrá acceder todo el mundo. "Esta es la opción que se ha acordado ahora".

Echevarría ha señalado que la Asociación cuenta con más de un centenar de socios pero "con el parón, algunos se han dado de baja". Por en valor "el campo de las Margas como el mejor de España por us características y diseño" y recuerda que "es otro atractivo turístico a tener en cuenta al margen de la nieve".

Además, subraya que "es un deporte al aire libre y no es caro. La cuota puede rondar poco más de 60 euros al mes que es lo que te gastas en ir al gimnasio". Por ello, anima a practicar este deporte. En este sentido, ha manifestado que "se trabaja con la idea de ofrecer formación y actividades para ganar adeptos a este deporte desde edades tempranas".