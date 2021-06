Calles con nombres "desconocidos" en Jaca

El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, continúa hoy con su sección dedicada a los nombres de las calles de Jaca. Hoy nos habla de algunas calles del Llano de la Victoria dedicadas a personas que "no tenían vinculación con la capital jacetana aunque algunos de ellos fueran importantes en la historia de Aragón". Por ejemplo, Joaquín Martínez de la Roca, Pedro Ruimonte, Francisco Javier García Fajer o Francisco Viñas. Son personas importantes en la disciplina musical. Juan Carlos Moreno considera que se podían haber buscado otros nombres y recuerda que Jaca no ha dado calles ni a Pedro I ni a Ramiro II el Monje. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.