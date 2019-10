Buen inicio de la temporada de campo a través en Villanúa con la celebración del XII Cross del Juncaral

Villanúa ha dado inicio a la temporada de campo a través con la celebración del XII Cross del Juncaral. La carrera, una de las primeras pruebas del calendario de cross de la comunidad de Aragón, se ha celebrado con unas condiciones idóneas para la práctica del running, sin lluvia y con buena temperatura, y con corredores de todas las edades, lo que refuerza la condición de cita deportiva para toda la familia e ideal para iniciarse en el mundo del cross y el atletismo en general, pero también con grandes alicientes para los corredores más experimentados, aunque este año tampoco se ha logrado batir el récord de la prueba, fijado en 33 minutos y 2 segundos.

El XII Cross del Juncaral se ha desarrollado con total normalidad y sin ningún incidente. Las buenas condiciones meteorológicas reinantes han favorecido un rápido desarrollo de la misma, rebajando o manteniendo, en general, los tiempos de la anterior edición. El último corredor en entrar en la línea de meta ha invertido un tiempo de 1 hora y 8 minutos.

Desde el pistoletazo de salida, la prueba ha sido rápida y competitiva. Los corredores de todas las edades se han exprimido al máximo y en general, aunque no se ha batido el récord, se han mejorado, o mantenido, los tiempos de la pasada edición. El ganador absoluto del cross ha sido Jaime Ruiz, al completar los 11 Km. en unos excelentes 38 minutos y 40 segundos, logrando mejorar en casi 2 minutos la marca del ganador del año pasado. Ruiz, ganador de la Full Moon de Villanúa, carrera nocturna celebrada el pasado mes de agosto, explicaba tras el cross que hacía 10 años no participaba en esta prueba: “Estoy contento porque he mejorado la marca de entonces, pero el recorrido se me ha hecho un poco largo; es parecido al de la Full Moon, pero son más kilómetros, y, al final, lo he notado”. Su estrategia ha sido “tirar todo lo posible en la primera vuelta, para aguantar la ventaja obtenida en la segunda”. Una ventaja que finalmente ha sido de 15 segundos, ya que Ángel Yus ha entrado en segunda posición con un tiempo de 38 minutos y 55 segundos. El tercero ha sido Iñaki Marsal con una marca de 39 minutos y 29 segundos.

En la categoría femenina el triunfo ha sido para Yolanda Riera, ganadora del cross en la pasada edición. La corredora ha mantenido el tiempo del año pasado, 43 minutos y 31 segundos, y ha recocido que llegaba a la prueba en muy buena forma. “Llevo mucho tiempo entrenando y me he encontrado muy bien, además es una prueba que me gusta y ha hecho un día perfecto para correr”. Riera explicaba que, a pesar de las apariencias, “el Cross del Juncaral tiene un recorrido exigente, porque sales con tendencia a bajada, pero hay que reservarse, porque son dos vueltas, y al final se hace algo largo”. La corredora se mostraba muy contenta con el resultado y el desarrollo de la carrera: “Ha habido una buena participación y animación, la organización, como siempre, ha estado perfecta; si puedo el año que viene aquí estaré y el 31 de diciembre, para la San Silvestre, por supuesto que también”. Yolanda Riera fue también la ganadora de la multitudinaria carrera de fin de año de Villanúa en la pasada edición.

La prueba corta del Cross del Juncaral, 5 Km., ha sido también algo más rápida que el año pasado. En categoría absoluta se ha impuesto Haritz Kortazar, con un tiempo de 21 minutos y 14 segundos, 16 segundos menos que el año pasado. El segundo el rebasar la línea de meta ha sido Carlos Alonso, con 21 minutos y 45 segundos, y el tercero ha sido Andoni Zubillaga, con un tiempo de 23 minutos y 54 segundos. En categoría femenina la ganadora ha sido Begoña Girones, que ha rebasado la línea de meta con una marca de 29 minutos y 31 segundos, 5 minutos más que el exigente tiempo del año pasado. Tras ella, han entrado en meta Cristina Plaza, 30 minutos y 16 segundos, y Andrea Zubillaga, 30 minutos y 26 segundos.

En la categoría más pequeña, Infantil, solo pueden disputar la prueba corta, pero la competitividad los participantes ha demostrando que hay una gran y muy motivada cantera en el atletismo. El primer clasificado ha sido German Landa, que ha rebajado en casi un minuto el tiempo del año pasado, marcando unos exigentes 22 minutos y 34 segundos, que le han colocado el tercero de la general. Muy cerca de él ha entrado Ivan Benedicto, con 22 segundos y 56 segundos, que le han llevado a la cuarta plaza de la general. Tercero ha quedado Marcos Muñoz, con 24 minutos y 38 segundos. En categoría femenina, la joven Naiara Zubillaga ha sido la ganadora, con 26 segundos y 36 segundos, seguida por Alicia Piedrafita, 27 minutos y 19 segundos, y Amaia Calvo, 30 minutos y 59 segundos.

Desde Turismo Villanúa, organizador de la carrera junto con el Ayuntamiento de Villanúa, se destaca el buen ambiente vivido en la carrera, la buena meteorología registrada, ideal para la práctica deportiva, y el gran trabajo y entrega, una vez más, de los voluntarios, imprescindibles para la organización de este tipo de eventos.

El Cross del Juncaral es la cuarta carrera que celebra Villanúa desde que abriera su calendario de running, el pasado mes de julio con la 2KV Collarada, el único doble kilómetro vertical del país. La siguiente cita deportiva de la localidad, y última en el calendario, será el 31 de diciembre, con la celebración de la San Silvestre, la segunda carrera de fin de año con mayor participación de Aragón, tras Zaragoza. El año pasada la carrera de fin de año de Villanúa reunió a 1.550 corredores de todas las edades y disfrazados en un 90%, ya que se trata de un evento deportivo, pero también una gran fiesta para terminar el año de manera divertida, en familia y con los amigos, y en el mejor de los ambientes.