Beneficios del pádel y consejos para practicarlo

Claudia Herreros, del Sparta Sport Center, nos habla hoy de los beneficios de la práctica del pádel. Es un deporte que se prectica mucho en todos los niveles. Sparta cuenta con tres pistas para disfrutar del pádel y, tal y como recuerda Claudia, "no hay que pagar por partido sino que con una tarifa de 29 euros al mes puedes jugar los partidos que quieras".

Claudia explica que el pádel "ayuda a mejorar la forma física y se trabajan diferentes grupos de músculos que, quizás en otros deportes, no se tocan". Recuerda, por otro lado, que para jugar, hay que revisar antes el material. Ver si la pelota y la pala están en buen estado. También es importante calentar "con estiramientos y peloteando". Durante el juego, Claudia incide en "intentar asegurar el saque, comunicarte bien con el compañero y saber posicionarse", entre otras cosas. Al final, para mejorar "es importante jugar con personas que no tengan un nivel inferior". No te pierdas la entrevista en COPE.