Beatriz Peñarrubia, nueva presidenta de la Asociación de Emprearios Pirineos Alto Gállego

La Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego ha renovado su junta directiva y la presidencia que ahora, la ostenta Beatriz Peñarrubia en sustitución de Lyn Briggs que ha ostentado este cargo durante una década. La junta se renueva y entran como vicepresidentas Carolina Bretos y Gema Lumbreras.

Lyn Briggs deja la presidencia

"Los principios fueron muy difíciles. Pero nunca me he sentido sola, he tenido la magnífica suerte de estar rodeada de un Junta formidable siempre. Me gustaría mencionar especialmente a Fernando de Frutos, Celia Martínez, María Jose Lasaosa y Jaime Arruebo, que han estado desde el primer momento y siguen en la actualidad.

Tras un arranque duro, se pudo empezar a contratar gente y hemos contamos con la inestimable ayuda de personas responsables y comprometidas con la Asociación. Con estos equipos, y todas las personas, los actuales y antiguos, miembros de la Junta durante todos estos años, mi labor como Presidenta ha sido muy fácil.

Fuera de la Junta de AEPAG he tenido contacto con miles de personas en los ámbitos más variados que uno podría imaginar, en la vida pública y empresarial. Cada uno/a de vosotros/as está en mi mente, ya que todos/as me habéis ayudado en mi tarea, aportando más de lo que podéis imaginar. Os agradezco, especialmente, el enorme cariño y apoyo que me habéis proporcionado siempre. Últimamente mucho más necesario, en estos meses de Covid, en los que hemos tenido que afrontar retos y dificultades que no podríamos haber previsto nunca. La pandemia ha provocado una revolución total en nuestras vidas: privadas, laborales y empresariales. Sinceramente, espero y confío en que el paso por este trance haya sido lo menos dramático que posible, empresarialmente hablando, desde AEPAG, nuestro esfuerzo y trabajo diario ha ido dirigido en tratar de allanar este duro camino.

Ahora es tiempo de mirar hacia el futuro, como vais viendo, en AEPAG estamos buscando nuevos fórmulas, orientadas a la digitalización avanzada para ayudar a todos/as nuestros/as socios/as a ampliar la difusión de sus empresas. Os esperamos, como siempre, con la mayor voluntad de serviros.

Beatriz Peñarrubia

Beatriz Peñarrubia es propietaria junto a su marido, de la tienda de deporte y taller de ciclismo, Sabisport, situada en el Puente Sardas de Sabiñánigo, y funcionando desde diciembre de 2016.

Aunque mi carrera como empresaria comenzó hace ya más de 20 años, cuando, en mi tierra natal, fundé una escuela infantil que, posteriormente, compaginé con otros dos negocios, uno vinculado a la hostelería y otro al comercio minorista.

Este nuevo reto profesional y personal, no lo enfrento sola, voy de la mano con un equipo de empresarias y empresarios basados en toda la comarca y de muy variados sectores económicos, dispuestos a seguir luchando en la dinamización socio-empresarial del Alto Gállego, a los que presento uno a uno en el archivo adjunto.

Quiero agradecer enormemente, la labor de la Junta anterior, con la que, estos dos últimos años, he aprendido y asimilado el funcionamiento de esta Asociación y del tejido empresarial del territorio.

El nuevo equipo toma el relevo en las ganas y voluntad de seguir trabajando y apostando por todos/as nuestros asociados/as, junto con el apoyo institucional y del resto de asociaciones empresariales vecinas, con el que se venía contando.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Me gustaría presentarme personalmente a todos/as Uds, y, poco a poco, según lo permitan nuestras agendas, conocernos y ponernos caras. Queremos seguir escuchando a nuestros/as asociados/as para con la ayuda de todos/as poder avanzar y superar los difíciles momentos que actualmente atravesamos.