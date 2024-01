Balonmano de Asobal el 24 en Jaca

Será el próximo miércoles 24 a las 19.30 en el Pabellón Olimpia y con entrada gratuita cuando el Bada Huesca y el Anaitasuna jueguen un amistoso y lo harán en Jaca. Los pormenores se han dado a conocer hoy en el Ayuntamiento jaqués. Antes de ese amistoso, el siete altoaragonés juega este viernes, en el palacio, contra el Billère francés. Además de engarzar las piezas del equipo, el principal objetivo es que no se lesione ningún jugador a diferencia de lo ocurrido en el encuentro en que se abrió este particular calendario con cuatro jugadores que no terminaron el encuentro por diversas molestias.

Una de las ideas del BM Huesca es crecer en la provincia. Monzón suele ser escenario de algún partido en pretemporada ya de forma habitual y no es la primera vez que va a jugar en Jaca. En este sentido, el técnico puso el foco en que lo mejor para ese objetivo es «que nos vean. Y ya que no podemos traer partidos de liga ASOBAL a ciudades como Jaca, sí que podemos traer amistosos y contra un rival como es el Anaitasuna de Pamplona con una gran vecindad tan próxima».





El hecho de que el mes de enero haya pasado el ecuador significa que la reentrada en la competición es cada vez más cercana. El preparador incidió en que el partido del miércoles va a ser de «una exigencia máxima». De hecho quiere ver en ese amistoso detalles y «puntos de afinamiento» de cara al primer partido de la segunda vuelta que será contra Valladolid.

Nolasco trazó cierto paralelismo entre el balonmano y el hockey. De hecho, cuando sus obligaciones le dejan suele ir a la grada de la pista de hielo del CH Jaca atraído por el espectáculo de ese deporte, como ocurre con el balonmano. «Siempre procuro estar en los mayores espectáculos deportivos y el hockey es uno de ellos. Y el Bada Huesca-Anaitasuna seguro que va a ser un buen espectáculo».

En relación a la incorporación de Gabor Decsi hijo, Nolasco aseguró que estará en los amistosos y luego se decidirá qué ocurre con el portero. Una de las principales novedades para el amistoso contra el Anaitasuna en Jaca es que reaparecerá Ignacio Suárez, una vez que ha dejado atrás su lesión.