Balance positivo en el ecuador del Festival Folklórico de los Pirineos

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón y la concejal-delegada del Festival Folklórico, Olvido Moratinos, han hecho balance del certamen que llega hoy a su ecuador y han defendido la celebración del mismo.

El primer edil espera que solo esta edición "sea la de la pandemia" aunque recuerda que "tenemos que aprender a convivir con el virus y adaptarnos a las circunstancias porque no se va a ir". A su vez, ha criticado la postura del Partido Popular que ha manifestado no estar de acuerdo con la celebración del certamen ya no solo por el alto índice de contagios sino por respeto a otros eventos que no se han celebrado. En este sentido, el alcalde ha dicho que "el resto de grupos no ha manifestado esa opinión a los cuales les agradezco su presencia en el acto inaugural" y considera que "el PP ha intentado sacar una rentabilidad política extraña de algo que no tenía problema en organizarse como cualquier otra actividad cultural".

Por su parte, Moratinos ha subrayado que el balance en el ecuador del festival es "muy satisfactorio porque la ciudadanía está respondiendo, hay mucha participación en las actividades y los aforos permitidos se llenan". Han recordado que se siguen unas medidas estrictas de prevención.