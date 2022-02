Azcón en Cope: "Hay que invertir en la unión de estaciones haya o no olimpiadas"

El presidente del Partido Popular en Aragón Jorge Azcón ha pasado por los estudios de Cope Jaca para hacer balance de la actualidad. En el podcast puedes escuchar la entrevista completa:

Crisis PP: "Estamos muy preocupados y nos afecta a todos. Lo importante es que seamos capaces de resolverlo antes posible. Somos imprescindibles para la democracia de este país".

Olimpiadas de Invierno: "Creo que habrá candidatura conjunta y es una oportunidad una económica que no podemos dejar escapar. Ayer expresé mi apoyo al presidente de Aragón. Me gusta el nombre Barcelona-Zaragoza-Pirineos y creo que no hay otra alternativa. Jaca es una ciudad importantísima pero un proyecto de estado, de dos comunidades, con el nombre de sus capitales. Hablamos de unión , no de enfrentar".

Unión de estaciones de esquí: "Los fondos europeos son poco dinero para la unión, que tiene que depender de los presupuestos de Aragón. Las inversiones en el sector de la nieve deben ser inmediatas, haya o no olimpíadas".

Despoblación: "No debe haber agravios entre comunidades. Cuando se ponen medidas de apoyo con la fiscalidad, se tienen que aplicar en todas las zonas y no puede haber tratos discriminatorios".

Sanidad: "Hoy se ha votado en las Cortes con el resto de formaciones menos el PSOE que se paralice el recorte de ambulancias en Aragón. El Gobierno aragonés ha recortado un 4% en sanidad, la comunidad que más ha recortado"