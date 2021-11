El Ayuntamiento de Sabiñánigo concede las segundas becas a deportistas con proyección 2021

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha concedido las Becas a deportistas con proyección deportiva a cinco jóvenes deportistas del municipio por un importe total de 7.042€. El pasado 29 de octubre se aprobó por el Decreto de Alcaldía 2021-2071, previo informe favorable del Consejo Sectorial de Deportes.

Los cinco becados y la modalidad deportiva en la que destacan

Jorge Torre Moreno (Atletismo), pertenece a Real Sociedad Atletismo. Esta temporada ha destacado por competir en la modalidad de 1.500 metros lisos y haciendo un primer puesto en el V Meeting Internacional José Antonio Peña-GP Ordizia (carácter internacional) y en XIX Gran Premio Los Corrales de Buelna (carácter nacional). Además de participar en el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta (Gallur, Madrid y Campeonato de España Absoluto Aire Libre (Getafe, Madrid).

África Ballester Rivas (Esquí freerider) perteneciente al Grupo de Montaña de Sabiñánigo y entrenada por Raka Guías de Canfranc y sus lugares de entrenamiento son en el valle de Aragón (Candanchú y Astún). Esta temporada pasada no ha podido realizar todas las competiciones que hubiese querido por el cierre de fronteras provocado por la Covid-19. La única competición donde participó fue en Vebier (Sauiza) y obtuvo un octavo puesto y finalizando su etapa de junior como primera de España y veinticuatroava de Europa.

Francho Rufas Morillo (Tiro con arco) pertenece al club Arqueros de Sabiñánigo y sus lugares de entrenamiento habituales son Sabiñánigo y Zaragoza. Esta temporada ha destacado por conseguir el primer puesto en el Campeonato de España en Sala (junior), en el Campeonato de Aragón en sala (junior), en el Campeonato de Aragón en Sala (absoluto) y Cto. De Aragón aire libre (junior). Además de participar en el Cto. De España absoluto, en el Torneo internacional de Nimes de tiro con arco y Cto. De España aire libre (junior y absoluto)

Nicolás Barrio Lanuza (Natación), pertenece al CN Helios y sus lugares de entrenamiento este año han sido Jefferson City (Carson-Newman Eagles University) y la Piscina Manuel Molinero CN Helios (Zaragoza). Ha destacado este año por batir varios records de Aragón absoluto y quedando en los primeros puestos en competiciones como el Cto. España absoluto de verano- open, Copa España de Clubes de natación – segunda división, Cto. Aragón absoluto de verano, entre otros.

Nicolás Abizanda Armada (Atletismo), pertenece al GMS y esta temporada ha destacado por participar en Campeonato de España sub 18 (2º puesto) modalidad 1.500ML AL y Campeonato de Aragón sub 18 (1º puesto) modalidad 1.500ML AL. Otras competiciones donde ha participado y ha conseguido pódium: Campeonato de España Club Sub 20 final B, Campeonato de Aragón Sub 18 y Campeonato de Aragón absoluto.

En palabras de Carlos Allúe, Concejal de Deportes: “Queremos seguir apoyando a los deportistas locales que tienen proyección en la modalidad deportiva que destacan. Sabiñánigo tiene un entorno maravilloso para practicar el deporte al aire libre, tiene instalaciones deportivas donde se pueden practicar diferentes disciplinas y siempre estamos agradecidos de los clubs y asociaciones deportivas que siguen apoyando los deportes y deportistas con la organización de competiciones y eventos. Nuestro objetivo es seguir ayudando a las futuras promesas deportivas para que puedan alcanzar sus objetivos deportivos”