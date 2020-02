El Ayuntamiento de Jaca lleva a pleno partidas para el elevador y el parquin de la Universidad

El Ayuntamiento de Jaca celebra este miércoles pleno ordinario. En el orden del día aparecen tres modificaciones presupuestarias. Una de ellas, tal y como ha explicado en COPE, la portavoz del Partido Socialista, Olvido Moratinos, “viene marcada por la ley porque una vez cerrado el ejercicio de 2029 hay que dedicar a amortización de préstamo aquellas inversiones financieramente sostenibles no ejecutadas en el año anterior. Son 158.000 euros pero no por no ejecutarse sino por bajas y problemas con adjudicaciones”.

La segunda modificación destacable es el paso del fondo de contingencia a Capítulo 1 el aumento salarial de los trabajadores y la tercera modificación, que asciende a 480.000 euros incluye partidas importantes. Por un lado, para el elevador. Moratinos ha subrayado que se destinan dos novenos de la previsión de ejecución de este año. También se contempla una partida de 75.000 euros para mejoras de aparcamientos disuasorios, en este caso el parquin de la Universidad para que comiencen las obras cuento antes. Y, también aparece una partida de 12.600 euros para un convenio con la Cámara de Comercio que facilite la incorporación de parte de los comercios a las nuevas tecnologías. Al margen de estas partidas, se destinan otras más pequelas para el rebaje de aceras, reurbanizaciones, iluminación en el Llano de Samper o furgonetas para la brigada municipal.

En cuanto a las propuestas de los grupos, el Partido Popular presenta dos. Una en la que insta al Gobierno de Aragón a implantar en Jaca la presencia física de ambulancias Soporte Vital Básico y Soporte Vital Avanzado las 24 horas del día durante todo el año. En la segunda pide que el ejecutivo autonómico incluya a Jaca en la Red de Helipuertos de Aragón consiguiendo para la ciudad una base de helipuerto.

El Partido Aragonés presenta otras dos propuestas. Por un lado, la creación de zonas cubiertas en parques infantiles y, por otro, un estudio y reparación urgente de las instalaciones deportivas de la ciudad.

Por parte de Vox, una de las propuestas consiste en proponer la elaboración de una ordenanza municipal de fomento de la convivencia ciudadana y protección de los espacios públicos, y, la segunda propuesta es relativa al Día de la Memoria del Holocausto y prevención de crímenes contra la humanidad.