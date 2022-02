El Ayuntamiento de Jaca crea una lista de difusión de WhatsApp para reforzar la comunicación con la ciudadanía

El Ayuntamiento de Jaca quiere ampliar las vías por las que se informa a la ciudadanía sobre los servicios municipales y las actividades del Ayuntamiento y ha puesto en marcha una lista de difusión de WhatsApp en la que se puede registrar toda persona que quiera recibir la información.

Será un canal informativo y no una vía de consultas ciudadanas. Entre los contenidos que se compartirán: avisos de averías o incidencias como cortes de agua o de calles, convocatorias de ayudas o de solicitud de acceso a diferentes servicios públicos, oferta de empleo público, agenda de actividades y cualquier otra información que se considere de interés público.

El Ayuntamiento ha creado una lista de difusión de manera que se mantiene la privacidad de todas las personas destinatarias del mensaje. Para formar parte de esta lista de difusión y recibir la información del Ayuntamiento, la persona que sea usuaria de la aplicación WhatsApp tiene que enviar un mensaje al teléfono 613 101 268 diciendo que quiere formar parte de la lista de difusión. El usuario recibirá una respuesta automática y en unas horas se le dará de alta en el servicio. El alcalde, Juan Manuel Ramón, ha explicado que "no solo es para los vecinos sino que tienen cabida todos los que estén interesados ya sea visitantes o personas que cuentan con segundas residencias porque, al final, son cuestiones de interés". Eso sí, "no se abusará de los mensajes porque la intención no es saturar sino informar de cuestiones de interés para todos como, por ejemplo, reuniones con los vecinos como la que se celebró con motivo de las obras de la calle Fondabós o la que tendrá lugar en próximos días sobre la instalación de bolardos en el casco".

Otras vías de comunicación e información ciudadana del el Ayuntamiento de Jaca

El Ayuntamiento de Jaca cuenta con una página web en la que se encuentra toda la información de interés sobre el Municipio y los servicios a la ciudadanía. Dentro de esta herramienta se encuentra el Buzón de Sugerencias en el que cualquier persona puede aportar sus iniciativas.

La dirección de la web es esta: https://www.jaca.es/buzon-de-sugerencias.html Además, el Ayuntamiento atiende por vía telefónica y desde la centralita pueden ponerle en contacto con cualquier Área. En este momento, la atención presencial requiere cita previa. El teléfono del Ayuntamiento de Jaca es 974 355 758. El Ayuntamiento también tiene una fuerte presencia en redes sociales.

En la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Jaca se publican informaciones de actualidad y en la cuenta de Facebook Agenda de Actividades del Ayuntamiento de Jaca encontramos toda la programación comunicacion@aytojaca.es | www.aytojaca.es cultural y actividades del Ayuntamiento. Además, continúa activa la cuenta de Twitter @Aytojaca.

En los últimos meses, se ha abierto una cuenta de Instagram, @ayuntamientodejaca en la que se publica información relacionada con la cultura, el ocio, el deporte o el turismo. Está previsto, además, que en los próximos meses se ponga en marcha la nueva página web del Ayuntamiento con una mayor accesibilidad a la información.