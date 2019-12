El Ayuntamiento de Jaca aprueba un presupuesto de 23 millones para 2020

El Ayuntamiento de Jaca ha aprobado el presupuesto de 2020 cuyo montante asciende a 23 millones de euros de los cuales 3,3 millones corresponden a inversiones. La principal inversión es la primera fase de la rehabilitación de la Casa de la Música en el antiguo Hospital a la que se destinarán 872.000 euros de los cuales 472.000 se cubrirían mediante la enejenación de patrimonio y el resto mediante subvenciones del Gobierno de Aragón y de la Diputación. Algo que han criticado grupos de la oposición al vender la inversión más fuerte sin disponer de recursos propios.

En el capitulo social destacan 398.000 euros destinados a vivienda social. Los núcleos rurales adequieren 250.000 euros haciendo especial hincapié en trabajos de pavimentación. En cuanto a otros puntos destacados, el presupuesto incluye mejoras en calles y aceras, una partida importante para Pico Collarada y renovación de bolardos.

Para el equipo de gobierno (PSOE, CHA y +JACA), “son unos presupuestos justos, progresistas, que buscan una Jaca mejor ofreciendo igualdad de concidiones a todos los ciudadanos y que miran por el medio ambiente” apunta la portavoz socialista, Olvido Moratinos.

Las críticas por parte de todos los grupos de la opsición se han centrado en la imposibilidad de negociar con el equipo de gobierno, que no ha incluído propuestas del resto de grupos” apunta el portavoz del Partido Popular, Carlos Serrano. En este sentido, ha subrayado que “una cosa es tener mayoría absoluta y otra trabajar de manera dictatorial ninguneando al 49% de la población que ha votado al resto de partidos”.

En la misma línea se ha mantenido la portavoz de Ciudadanos, Matilde Campo quien ha calificado el pleno de “decepcionante ya que el equipo de gobierno no ha aceptado propuestas de otros grupos y aprobar unos prespuestos sin más apoyos no es bueno para Jaca”.

La portavoz de Vox, Marta Moreno, ha señalado que “con estos presupuestos Jaca no va avanzar” y reitera su queja ante unos presupuestos “nada participativos”. Considera que hay cuestiones prioritarias que no se solucionan y Jaca necesita modernizarse, más limpieza y no quesarse estancada”

Por su parte, el portavoz del PAR, Fran Aísa, ha dicho que los presupuestos no hay por donde cogerlos porque bajan las inversiones y suben las tasas y los gastos de personal”. A su vez, incide también en que el equipo de gobierno no tiene en cuenta al resto de grupos y lanza un mensaje para “trabajar por el futuro de la ciudad y para eso se necesitan menos bolardos inteligentes y más políticos inteligentes”