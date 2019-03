La Audiencia de Huesca valora la imputación judicial de la madre de Naiara, Mariela Benítez

Tras la vista a puerta cerrada celebrada esta mañana, el tribunal oscense tendrá que estudiar por segunda vez si la madre de Naiara pudo incurrir en un presunto delito de maltrato por abandono permanente de la menor. Marcos García Ortega, en representación de Marcos García Montes, abogado del padre de la niña, Manuel Briones, ha manifestado que confía en que la magistrada acepte que la madre de la pequeña declare como investigada, algo que se conocerá dentro de una semana, con la idea de poder ampliar la acusación a la madre de la pequeña Mariela Benítez. Por su parte, el abogado de Mariela, Luis Antonio Marín, ha insistido en que en ningún momento se produjo abandono por parte de la madre a la pequeña.

La propia instructora del caso ha denegado hasta en cuatro ocasiones la petición de imputación de la madre al entender que las investigaciones no habían aportado indicio alguno de una supuesta responsabilidad por maltrato continuado, delito que sí imputa a la abuelastra y al padre adoptivo de la niña. Ahora, la providencia del Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaca, abre la posibilidad al letrado de la acusación particular no sólo de revisar esta decisión sino de reconsiderar todas las peticiones de prueba que le fueron desestimadas en su anterior recurso.