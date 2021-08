El ataque de un lobo provoca la muerte de más de 20 ovejas en la localidad de Javierregay

La presencia del depredador por la comarca ha provocado una enorme preocupación entre los ganadores de la zona que se sienten desprotegidos por parte de la administración. Reclaman que se evite la presencia de lobos u osos para que este sector pueda ver perspectiva de futuro ya que si no están abocados a la desaparición. “Estamos preocupados ya no por lo que ha pasado, sino por lo que pueda pasar más adelante. Las pérdidas económicas son importantes, desde la administración nos dicen que si al lobo le gusta esta zona tenemos que saber convivir con él y esa respuesta no ayuda. Para la ganadería extensiva es incompatible”, comenta el ganadero de Santa Engracia Sergio Salesa.

Al menos se tiene constancia de ataques a rebaños en Javierregay , Asoveral y Somanés. Comentan desde el sector que esta situación provoca grandes pérdidas económicas y piden que desde el Gobierno de Aragón se decanten entre el lobo o la ganadería extensiva, ya que ambos son incompatibles

