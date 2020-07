“Arredol”, excursiones para que los jóvenes descubran Jaca y sus alrededores

El área de Juventud del Ayuntamiento de Jaca ha organizado diversas actividades dirigidas a los jóvenes para los meses de julio y agosto. La primera de ellas se denomina “Arredol, rutas jóvenes”. Se trata de cuatro excursiones de corta duración para descubrir los alrededores de Jaca.

Son paseos dirigidos por un guía profesional y un animador sociocultural que tendrán una duración aproximada de 2 horas cada una. Cada ruta tiene un eje temático en la que se podrá descubrir la flora y vegetación, la historia, los puentes y ríos, así como anécdotas poco conocidas de nuestra ciudad. Una de ellas se realizará en bicicleta y el resto andando.

Estas rutas están dirigidas a jóvenes a partir de 12 años y se realizarán en pequeños grupos de un máximo de 15 personas. Únicamente se requiere calzado apropiado, gorra, agua y protección solar. Se priorizarán las inscripciones de jóvenes y, en caso de disponibilidad de plazas, se podrá ampliar a otras edades y admitir adultos. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en la dirección de correo juventud@aytojaca.es

Las rutas jóvenes que se realizarán son las siguientes:

- Martes 14 de julio, Puente de las Grajas y Puente Nuevo. Las historias del río Aragón. Un paseo por el pasado y el presente de Jaca.

- Martes 28 de julio. Ipas-Guasa en bicicleta. El entorno rural más cercano a la ciudad.

- Martes 11 de agosto. El río Gas, testigo de la evolución. Paseo por los miradores. Senda de los ríos. La depuradora y la importancia de cuidar los ríos.

- Martes 25 de agosto. Las zonas verdes de nuestra ciudad. Descubriremos los lugares ambientalmente más interesantes de Jaca, aprendiendo a disfrutarlos.

El horario de salida de todas es a las 10.30 h.

Se garantizará el respeto de un protocolo de seguridad contra el covid19, respetando la distancia de seguridad y el no intercambio de objetos (botellas, móviles, etc.) entre no convivientes.