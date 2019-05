Arrechea dice que será concejal en el Ayuntamiento de Jaca

Finalmente, José María Arrechea, el que fuera candidato nº1 por VOX Jaca a las elecciones municipales ha decidido no renunciar al acta de concejal que le corresponde después de los resultados obtenidos en los comicios que le dan un concejal a la formación.

Arrechea presentó en su día ante notario su renuncia en el caso de que el partido consiguiera representación, al igual que el nº2 Ignacio Laguarta por lo que pasó a ser nº 3 Marta Moreno, la candidata. Hoy, Arrechea ha explicado a COPE que "a la una y media del mediodía he presentado una revocación a la renuncia anterior, por lo que si no hay ningún problema, que sería lo normal, yo recogería el acta de concejal". Arrechea no a especificado si representará a VOX aunque las desavenencias con esta formación hacen pensar que no. Tanto Arrechea como Laguarta no se presentaron en el acto público de presentación de la candidatura que se celebró en la Casa de la Cultura.