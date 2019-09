Arranca la octava edición de Pirineos Mágicos

Miguel de Lucas, o la magia como forma de ver la vida

Procedente del programa ‘Un País Mágico’ de La 2, Miguel de Lucas (Castilla León) actuará con ‘Olé’ (18:30 horas) para un público familiar mayor de 5 años. Para Miguel de Lucas, la magia es “ese arte que nos hace ver posibles aquellas cosas que en un principio parecen imposibles. No me refiero sólo a la magia entendida como ilusionismo, sino a la magia de ver la vida de una manera más positiva y especial”.

Lo que se verá en Jaca es un espectáculo participativo dirigido a todas las edades, “donde pongo todo lo que está de mi parte para que la gente se divierta, se asombre y se fascine, viendo cosas imposibles”. La improvisación y el humor juegan un papel muy importante en este espectáculo: adivinaciones y trasposiciones son algunos de los efectos que los espectadores podrán disfrutar.

La mujer y la magia, según Ramón Mayrata

A continuación, a las 20 horas, tendrá lugar la conferencia sobre la mujer en la magia ‘Brujas, hechiceras, mediums y magas’, a cargo de Ramón Mayrata, actividad dirigida al público adulto. Poeta, novelista, guionista de espectáculos de teatro y televisión y editor, Mayrata fundó con Juan Tamariz la editorial especializada Frackson. Es especialista en la evolución e interpretación cultural del ilusionismo e imparte cursos de literatura para varias universidades norteamericanas, y de Historia del ilusionismo en el Centro Universitario María Cristina de El Escorial.

Como novelista ha publicado El Imperio desierto, Ali Bey el Abasi, El Sillón Malva, Miracielos y El Mago Manco (2016), donde explora los límites de la ficción y la realidad. Su última obra publicada es Fantasmagoría: Magia, Terror, Mito y Ciencia (2017), publicada por La Felguera Ediciones, sobre el papel del ilusionismo en la creación de las tecnologías del espectáculo, en la aparición del cine y la realidad virtual. Un libro destinado a convertirse en un clásico donde se une la historia con lo tétrico, lo maravilloso y el mundo de los fantasmas en una erudición prodigiosa.

En la conferencia que tendrá lugar en Jaca, el experto resolverá preguntas como: ¿Por qué hay menos magas que magos? ¿La magia masculina es una demostración de su poder sobre el sexo femenino? ¿La Ilusión de la Aserrada dramatiza esta fantasía? ¿Por qué la identificación de la mujer con el espíritu y con el misterio? ¿Mujer real o soñada? ¿Qué sucede con los miedos masculinos? ¿Qué sucede cuando es la maga la que muestra su poder sobre el mago?

Además, Mayrata hablará de algunos hitos de la magia femenina, como Elisa Herrero de Limiñana, seguramente la primera prestidigitadora española que tuvo espectáculo propio (1868); o Benita Anguinet, la discípula de Jean Eugène Robert-Houdin que fue la más famosa ilusionista del XIX en España. Y, por supuesto, de los cambios operados en la magia reciente en relación con el género, así como de la situación actual de la mujer en este género único.

De Lucas repite, esta vez con Juanjo Barón

Dirigida para público adulto, el día se cerrará con la actuación de Miguel de Lucas junto a Juanjo Barón con ‘Magia de cerca’ (22 horas). De Lucas propone que con sus espectáculos los jacetanos “disfruten mucho, que se dejen llevar y que por un momento se permitan la oportunidad de ver posibles aquellas cosas que son imposibles. Me gustaría que recordaran el directo como un momento lleno de sensaciones mágicas y muy agradables”.

Conocido anteriormente como Miguelillo, para Miguel de Lucas el panorama nacional del ilusionismo “está cada vez mejor. En España hay mucho talento, y la magia española se está reconociendo ya por todo el mundo. Hoy en día, ser mago español es todo un honor y una responsabilidad que llevo con mucho gusto a todos los escenarios”.

PROGRAMA SÁBADO

En España, la disciplina goza de muy buena salud, “pues somos referente mundial, donde magos de todos los lugares vienen aquí a formarse y a profundizar en este arte”, comenta Inés la Maga. Este sábado 28 de septiembre se cierra la octava edición de Pirineos Mágicos. Los Taps, Civi-Civiac e Inés la Maga son los artistas de esta segunda y última jornada del ciclo organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Jaca, que acoge su Palacio de Congresos. Las entradas del ciclo pueden adquirirse desde la web www.congresosjaca.es y en la taquilla del propio Palacio, a un precio único de 3 euros para cada evento.

“Deseamos que los mayores vuelvan a ser niños”

Los Taps (Madrid) son de los que creen que el panorama del ilusionismo ha cambiando bastante en los últimos años. “Ahora hay más magia y, por consiguiente, hay más propuestas artísticas”. I Premio de la Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas (FLASOMA) por ‘Bam Bam’, actuarán a las 12 horas, magia cómica matinal para un público familiar a partir de 3 años.

Como apunta Juanjo Barón, miembro de Los Taps, “para mí la magia es una diversión, un divertimento, una forma de expresión artística y de vivir, de hacer felices e ilusionar a los demás”. En Jaca presentarán una propuesta muy divertida, “cómica y gamberra, y estoy seguro de que el público jaqués no va a olvidar nuestro show. Esperamos que se lo pasen muy bien en el festival y que se dejen llevar por las emociones. Y a los mayores, les deseamos que vuelvan a ser niños, eso sí”, destaca Barón.

20 aniversario de Civi-Civiac

Los aragoneses Civi-Civiac presentarán su ‘Cóctel de ilusiones’ (17 horas) magia, humor y participación para todos los públicos a partir de 5 años. Este año celebran su 20 aniversario como compañía, “pero llevamos más de 35 años actuando. Y fue en Jaca, en las fiestas del Barrio del Carmen, donde mi hermano y yo debutamos junto a mi padre Eduardo y mi madre Estrella. Llevo todo una vida dedicada al mundo de la ilusión”, comparte Ismael Civiac.

Lo que tendrá lugar en Jaca es “un explosivo espectáculo, donde un dinámico y habilidoso personaje sorprende al espectador con un sensacional cóctel de sensaciones, con los mejores y más variados ingredientes del mundo del ilusionismo: magia visual, manipulación, magia cómica y participativa, apariciones, desapariciones, levitaciones y grandes aparatos”, relata Civiac, propuestas que son mezcladas con la interacción del público.

El espectáculo presenta novedosos juegos de magia de gran tamaño, como cartas de tamaño gigante, cubiletes de tamaño de una maceta, etc. pues, con todo ello, Civi-Civiac pretende retar al espectador para que vea que con ese tamaño “todavía es más imposible realizar la manipulación y, por tanto, la imposibilidad de ocultarlo”. En 20 años, Civi-Civiac han producido 22 espectáculos y realizado más de 4.000 funciones representadas por medio mundo. Tras Jaca, para cerrar este año de aniversario, “en noviembre vamos a actuar en un Festival en China, a Pekín en la Plaza Tiananmén y después iremos a la meca de la Magia: viajaremos a Las Vegas para participar en una masterclass con la estrella mundial Jeff McBridge”.

“El arte de lo imposible, del asombro, la sorpresa”

Pirineos Mágicos se cierra con Inés la Maga (Madrid), presentadora en TVE1 y jurado de ‘Pura Magia’ con el directo ‘Magia Inés… plicable’ (20:30 horas), espectáculo para todos los públicos a partir de 4 años. Inés es una de las ilusionistas más relevantes del mundo. Para Inés, la magia es “el arte de lo imposible, del asombro, la sorpresa, el misterio, el no puede ser”. La artista ha realizado magia en numerosos programas de televisión internacionales de Estados Unidos, Corea del Sur, Rumanía, Suecia, Colombia, incluso en el prestigioso espacio británico The Next Great Magician (ITV), que reúne a los mejores magos del planeta.

Asimismo, Inés la Maga cuenta con varios espectáculos de creación propia, tanto de magia de escena como de cerca. En concreto, MagicRoom se representa de forma asidua en Madrid desde 2015, con gran éxito de público y crítica. En 2009 publicó su libro Magia Inés… plicable (Ed. Aguilar), manual para iniciarse en la magia. Además, Inés es licenciada en Psicología, y gemóloga y tasadora por el IGE.

En su espectáculo del Palacio de Congresos de Jaca, Inés mostrará sus juegos más fascinantes y divertidos, “donde no faltarán ni el humor ni la interacción con los espectadores. Hay juegos para todos los gustos: más cómicos, más inquietantes, más infantiles, más poéticos. Cuido mucho que sea un espectáculo interactivo, de manera que siempre haya espectadores involucrados en los juegos”, destaca. Inés la Maga desea que los jacetanos vengan “con ganas de disfrutar, de divertirse, de dejarse llevar por el asombro para quedarse con los ojos boquiabiertos, las orejas curiosas y corazón palpitante”.