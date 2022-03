Aprobada de forma inicial la modificación del PGOU para regular los parques fotovoltaicos

Jaca y Sabiñánigo aprueban inicialmente la modificación del PGOU que regula la implantación de parques fotovoltaicos. Los Ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo han aprobado de forma inicial, en pleno extraordinario, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para regular la instalación de parques fotovoltaicos. Una modificación que “prima el autoconsumo frente a los macroparques”. En Sabiñánigo se ha aprobado con el voto favorable del equipo de gobierno socialista, el voto en contra del PP y PAR y la abstención de Cambiar Sabiñánigo y Ciudadanos. La modificación aprobada en la capital serrablesa no inlcuye límites respecto a la superficie de ocupación y las distancias que se deben preservar hasta suelo urbanizable. Eso ha generado críticas por parte de la oposición que no han visto bien que no se tomen medidas más restrictivas. Además, el PP ha mostrado su sorpresa al constatar que la modificación no es la misma que la de Jaca y, por eso, ha preguntado ¿En qué momento se ha dejado de ir de la mano con el Ayuntamiento de Jaca? La respuesta del PSOE ha sido clara: “Se ha ido desde el principio y se sigue yendo aunque haya algunas diferencias”. La explicación del concejal de Hacienda, Jesús Lacasta es que “la modificación es solo para suelo no urbanizable genérico y deberá estar supeditado al interés general o social”. Además, en cuanto a la eliminación de las 5 hectáreas que venían reflejadas en la propuesta como tamaño máximo para las instalaciones y las distancias, “no existen argumentos técnicos que sustenten poder realizar estas limitaciones”. Por otro lado, se prorroga durante un año más o hasta que la modificación se apruebe de forma definitiva, la suspensión de licencias. Oposición El portavoz de Cambiar Sabiñánigo, Javier Sadornil aludía a “falta de transparencia” y le ha causado sorpresa saber que el estudio para la modificación del PGOU lo ha realizado una empresa externa. Además, también ha subrayado que “se deben mantener las limitaciones iniciales”. Susana Gracia, del PP ha lamentado que “se dice una cosa y se hace otra”. Igualmente, le ha hechado en cara al equipo de gobierno que no haya buscado el máximo consenso poniendo como ejemplo a Jaca. La portavoz del Partido Aragonés, Raquel Betanzos, también ha manifestado que la modificación “no se ha hecho con voluntad ni previsión” y ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener el hecho de que se supedite todo al interés general. Para José Luis Zabala, portavoz de Ciudadanos, “el equipo de gobierno no ha hecho mal las cosas pero me generan dudas”. También alude a la falta de consenso y a decisiones que toma el equipo de gobierno de forma unilateral e indiscriminada. En los dos ayuntamientos se abre ahora un plazo de exposición pública para poder presentar alegaciones, sobre las que se podría modificar todavía más estas propuestas aprobadas inicialmente.

