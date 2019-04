Antonio Abós: "La Cofradía de Jesús Nazareno ha evolucionado y se ha ido manteniendo"

El presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Antonio Abós, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de la procesión de este lunes santo, la procesión de el Encuentro, que comenzará a las 20.00h. No hay novedades este año en el paso. Para más adelante se quiere trabajar en mejoras de la iluminación, que este año no se han realizado porque no se ha llegado a tiempo. La cofradía del Nazareno es una cofradía joven. La crearon los hermanos de San Blás en 1.954. Abós ostenta la presidencia desde el año 2000.