Amplio dispositivo de seguridad para controlar botellones y fiestas privadas durante el Viernes de Mayo

Hoy se ha reunido, de forma telemática, la Junta Local de Seguridad encabezada por el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, y la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar. El objetivo ha sido concretar el dispositivo de seguridad de cara a la fiesta del Primer Viernes de Mayo. Este año no hay fiesta pero, a diferencia del año pasado, no hay confimamiento en las casas por lo que existe el riesgo de que se produzcan reuniones para celebrar la fiesta y eso es algo que Jaca no se puede permitir. Por este motivo, se va a llevar a cabo un estricto control para evitar botellones en espacios públicos y fiestas privadas en huertas, bodegas, locales o incluso viviendas. Para ello, habrá un despliegue suficiente de medios materiales y humanos que comenzará las labores de vigilancia y control el jueves día 6 y de desarrollarán hasta el sábado. Será un dispositivo coordinado por Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Adscrita y Policía Local. El objetivo no es otro que "colaborar en el objetivo de que la incidencia de casos de contagio por el virus no crezca sino que pueda lograrse, entre todos, una disminución de esa incidencia del contagio del Covid-19 para llegar, lo antes posible, a una situación más leve y cercana a la normalidad. Para ello, es importante que no se produzcan reuniones ni aglomeraciones de personas en ningún ámbito", explica el Ayuntamiento.

Cabe recordar, además, que el término municipal de Jaca continúa bajo el cierre perimetral decretado por el Gobierno de Aragón a causa de la alta incidencia de coronavirus en la localidad y que también sigue vigente el confinamiento perimetral de la Comunidad Autónoma.

La Junta Local de Seguridad, reunida por vídeoconferencia, ha valorado positivamente los datos sobre seguridad ciudadana que se han registrado en Jaca durante los últimos meses. Asimismo, se han evaluado los recientes planes de seguridad que se han desarrollado correctamente y con resultados plenamente satisfactorios. La Junta Local ha tratado, como asunto principal, las medidas y acuerdos necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias de protección y precaución en torno al Primer Viernes de Mayo.