El PP Altoaragonés muestra su preocupación por los recortes sociales del GA en las comarcas

El PP de la provincia de Huesca ha expresado su “máxima preocupación” ante la detracción de 2.500.000 de los fondos destinados a las comarcas en el actual presupuesto de la Comunidad aragonesa, cantidad que coincide con el gasto del Gobierno de Lambán en sus asesores de libre designación. A ello hay que añadir la sospecha de que el cuatripartito continuará con los recortes en 2021. En las tres provincias de Aragón, el PP ha activado los frentes políticos e institucionales para defender la autonomía y las capacidades de las entidades locales. En Huesca, el presidente provincial del PP, José Antonio Lagüens, mantiene contactos con los portavoces comarcales para articular una respuesta conjunta. Al desarrollo de esa iniciativa se ha incorporado el portavoz popular en la DPH, Gerardo Oliván. La previsión es que la preocupación que comparten las tres provincias aragonesas se concrete en inminentes iniciativas parlamentarias.

El PP subraya el carácter indispensable de las instituciones comarcales en la articulación del territorio y el mantenimiento de la población en los municipios. Así, José Antonio Lagües recuerda que más de un 50% de los presupuestos comarcales se destinan a programas de acción social. “Es un ataque frontal al bienestar, la economía y el desarrollo del mundo rural”, afirma el presidente provincial del PP. “El cuatripartito, con Lambán a la cabeza, está traicionando el más elemental principio de la autonomía municipal. El Estado y las CCAA deben ayudar al territorio, no al revés. Los ayuntamientos y las comarcas, los propios vecinos, no pueden ceder su dinero firmando un talón en blanco”, afirma Lagüens, para quien “la capacidad económica del territorio va a fluir en sentido opuesto al que indica la propia legalidad”. El PP argumenta, además, que la crisis de la Covid ha obligado a los ayuntamientos a afrontar gastos no presupuestados “que ya han dejado a nuestros municipios en una situación límite sin necesidad de que el cuatripartito pretenda ahora dar un golpe tan injusto”.

A los dos millones y medio que perderán las comarcas hay que sumar los siete millones de euros que se detraerán de las diputaciones provinciales. “El cuatripartito está llevando nuestro territorio a una situación límite que deja en el aire servicios asistenciales imprescindibles para la población rural. Este es el peor momento para los recortes”, denuncia Lagüens. El presidente popular recuerda que “Lambán siempre ha visto en las comarcas un enemigo fácil y no cree en el modelo actual. En 2013, Lamban ya afirmó que las comarcas sobraban y que apostaba por eliminarlas”.

Los populares de Huesca continúan su labor de coordinación con sus grupos políticos en toda la provincia y anuncian una respuesta “proporcional” en defensa de los municipios del Alto Aragón.