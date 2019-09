El Alto Gállego se suma a la defensa de la ganadería extensiva

La Comarca del Alto Gállego aprobó en su último pleno la moción del PP que mostraba el apoyo de la institución al Manifiesto “Por la defensa de nuestros pueblos y la ganadería extensiva” elaborado por la Plataforma Transpirenaica. La iniciativa popular, que fue defendida por el concejal del PP en Sabiñánigo Francisco Santolaria, salió adelante con los votos del PP, PSOE y PAR. Cambiar Sabiñánigo y CHA votaron en contra.

El portavoz del PP en la Comarca, Carlos Fernández, insistía en la trascendencia de la ganadería extensiva no solo como herramienta imprescindible contra la despoblación, sino como un pilar esencial de la economía en la comarca y la provincia. A juicio de Fernández, “si todos los gobiernos implicados no toman conciencia de ese valor, si no revisan sus mecanismos de apoyo, la ganadería extensiva corre un serio peligro, y con ella el futuro de la comarca”.

Los populares han abierto un frente en todas las instituciones para reivindicar, de acuerdo con el Manifiesto, las iniciativas necesarias, en España y en las instituciones europeas, para revalorizar el sector de la ganadería extensiva. “El Alto Gállego, que está especialmente implicado, no podía estar ajeno a una situación donde nos jugamos literalmente el futuro”, concluye Carlos Fernández.