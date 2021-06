El Alto Gállego pone en marcha la campaña "Estamos contigo" contra la violencia de género

El Centro Comarcal de Servicios Sociales y los Ayuntamientos del Alto Gállego han puesto en marcha una campaña contra la violencia de género. Bajo el lema “Estamos contigo”, la propuesta se enmarca dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y cuenta con el apoyo del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Se va a desarrollar a lo largo de 2021 e incluye el desarrollo de diversas actuaciones y actividades durante todo el año.

Su objetivo es prevenir y sensibilizar sobre el daño que produce la desigualdad de género y las conductas violentas, al mismo tiempo que busca facilitar la toma de conciencia sobre la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las consecuencias que ésta tiene para la vida de las mujeres y sus hijas e hijos y familiares.

"No hay que olvidar que la violencia de género, en sus múltiples manifestaciones, es una grave vulneración de derechos humanos que se ejerce en cualquier contexto político y social, como parte de la discriminación histórica hacia las mujeres. Por ello, “Estamos contigo” está dirigido a la población en general, ya que como se recoge en una de las conclusiones de la 4º Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Bejin en septiembre de 1995: La violencia contra la mujer es un obstáculo para el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”, explica el ente comarcal en nota de prensa.

ACTIVIDADES

La campaña incluye el desarrollo de diversas acciones, que ponen de manifiesto la importancia de la concienciación, la sensibilización, la educación y la prevención como instrumentos para construir un nuevo modelo social basado en unas relaciones entre mujeres y hombres de corresponsabilidad, respeto, colaboración en la igualdad y por tanto de prevención de cualquier tipo de violencia y en especial de la violencia de género.

Por un lado, se ha editado un tríptico que incluye material de divulgación y sensibilización. En el mismo se recogen los recursos y servicios existentes destinados a la protección y asistencia a las víctimas de la violencia que residan en la Comarca Alto Gállego: el Centro Comarcal de Servicios Sociales, con asesoría psicológica, jurídica y social; los teléfonos de Urgencias Mujer y Emergencias, que no constan posteriormente en la factura telefónica, y el de la Guardia Civil y la Policía Local de Sabiñánigo.

En el folleto también recoge algunos actos de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer. Mensajes como, “Te ama si... NO te ridiculiza, NO te amenza, NO te hace sentir culpable o inferior, NO controla tu móvil, NO aleja a tus amistades, NO te manipula, ni te agrede, ni te insulta o grita, te humilla o desprecia tus opiniones”. Conductas, todas ellas, desgraciadamente, extendidas y habituales en la sociedad actual. El tríptico también aconseja, como un primer paso, pedir ayuda a familiares o personas cercanas y recuerda el certero mensaje de Rabindranath Tagore de “el amor no reclama posesiones sino que da libertad”.

Otra de las actuaciones de “Estamos contigo” es la edición de un marcapáginas que incluye un “Vilentómetro”, que, a modo de semáforo, mide las distintas situaciones de violencia contra la mujer e indica qué hacer en cada situación. Por ejemplo, validar, que se enmarca en el color verde, si confía en tí, le hace feliz que te sientas bien o tomáis decisiones conjuntamente; reaccionar, en naranja, si te aleja de tu familia y amistades, controla tus redes, desprecia tus ideas y opiniones o se enfada si no haces lo que quiere; y actuar, en rojo, si te ha agredido alguna vez, física o sexualmente, te amenaza con quitarte a tus hijos o hijas si lo dejas o te humilla, grita o insulta en público o privado.

El marcapáginas también recoge los números de teléfonos de los servicios existentes para para atender las situaciones de urgencias de violencia de género y el del Centro Comarcal de Servicios Sociales. Este soporte se va a repartir en institutos, bibliotecas, puntos de lectura, ayuntamientos, librerías...

Además de estos materiales, la campaña también incluye el desarrollo de varias actividades en distintas localidades de la comarca a lo largo de todo el año. Las más inmediatas son la realización de un Escape Room y la celebración de diversas tertulias. El Escape Room, “El enigma de la memoria perdida”, es una actividad lúdica de sensibilización y promoción de la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas por medio del juego. Está destinada a jóvenes a partir de 14 años y adultos. En la misma se crea una trama de ingenio y lógica, ambientado en las grandes desconocidas de la ciencia, y las personas que participan trabajan en equipo, para resolver una serie de enigmas e ir resolviendo pruebas. Este Escape Room se realizó el pasado 10 de abril en Sallent de Gállego, y ahora va a llegar Biescas y Panticosa.

En Biescas se celebrará el 13 de junio, en el Espacio Joven del Centro Cívico, con la organización de 3 grupos, de aforo limitado, que iniciarán la actividad a las 17.00, 18.30 y 20.00 horas. Para participar es necesario realizar inscripción previa en la Oficina de Turismo de Biescas: infoturismo@biescas.es / 974 48 52 22.

En Panticosa, el Escape Room tendrá lugar el 20 de junio, en el Centro Juvenil, con la misma dinámica, 3 grupos, de aforo limitado, y los mismos horarios de inicio. Las inscripciones ene sta caso deben realizarse en el Ayuntamiento o a través del correo electrónico, ayto@panticosa.es

Otra de las actividades es la realización de tertulias o charlas que, bajo la denominación “Charradas violeta (hablemos de igualdad)”, buscan establecer elementos de reflexión para la ciudadanía en cuestiones de sensibilización y prevención de violencia de género. Las charlas comenzaron el pasado 7 de junio en Hoz de Jaca y ahora viajarán por Tramascastilla y Sandiniés, el 14 dejunio, Yésero, el día 21, y Yebra de Basa y Javierrelatre, el 28 de junio.