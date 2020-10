El alcalde de Jaca saca la cara por los PGE

El alcalde de Jaca ha repasado en los micrófonos de Cope los temas más importantes de actualidad: los presupuestos generales y la incidencia del Covid, lo más destacado. Sigue la entrevista completa en el podcast.

Sobre las partidas de las obras en Jaca en el PGE

“Confío en las personas. Me he puesto en contacto con el Secretario de Estado de Medio Ambiente (Hugo Morán) y me ha confirmado que en el presupuesto están las partidas para arrancar las obras de construcción de la nueva traída de agua a Jaca. Me da igual que figuren los nombres de las obras o que las partidas genéricas luego lo permitan. Ésta es la obra más importante junto a la de la rotonda y la de la variante en nuestro territorio. Mantengo la promesa electoral, y espero no tragarme mis palabras, que en esta legislatura se iniciarán las obra de la nueva traída (...)”

Críticas del PP a los presupuestos

“Los que conocemos como funciona la administración sabemos que estos 100.000 euros destinados a la variante es la partido suficiente para licitar el proceso. Para que poner una cuantía que no vas a poder gastar porque el proceso de licitación y adjudicación lleva muchos meses. Es lo suficiente para arrancar el proceso y es lo importante (...)”

Incidencia del Covid en Jaca

“Estamos viviendo un momento muy duro. Hemos perdido un vecino, tenemos a varios ingresados en San Jorge e inevitablemente varios de los casos que aparecen cada día van a necesitar hospitalización (...). Nos estamos jugando la salud y la vida de nuestros vecinos. Hay que reducir nuestros contactos sociales a los núcleos de convivencia (...). Las personas que tengan mínimamente síntomas que llamen al centro de salud y se aíslen hasta que reciban resultados".

Visita al cementerio

El aforo está limitado y habrá guardias de seguridad sábado, domingo y lunes. Va a ser muy complicado ir estos días, la mejor manera de rendir homenajes a nuestros fallecidos es no ir al cementerio, tenemos el resto del año para acordarnos de ellos (...).

Próxima semana, clave

La semana que viene va a ser básica. Si los contagios empiezan a bajar, las medidas habrán sido efectivas y empezará a bajar la curva. Si no habrá que ver qué más se puede hacer (...). Hablo con mucho empresarios, la situación que se ha generado no era evitable pero lo que hagamos a partir de ahora dependerá que en diciembre el golpe económico no sea tan duro, Depende de todos nosotros”