El alcalde de Jaca recomienda un confinamiento voluntario ante el repunte de positivos

El aumento de casos positivos en Jaca es algo que ya empieza a preocupar. Tanto es así que el alcalde, Juan Manuel Ramón, recomienda un confinamiento voluntario. Los últimos datos contabilizados por la dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, arrojan la cifra de 17 positivos en las últimas horas pero desde el mes de septiembre se han ido confirmando casos que han ido en aumento hasta el mes de octubre. En concreto, del 12 al 15 de octubre, se han dado 44 casos acumulados.

La situación real es que los casos positivos en Jaca han dejado de ser puntuales porque el número de positivos ha ido creciendo durante varios días. En este contexto, se recomienda un confinamiento voluntario "reduciendo las relaciones sociales y las actividades en la medida de lo posible e intentando reducir las relaciones a grupos de personas concretos y habituales para no mezclarse demasiado unos con otros". Un sacrificio más que no consiste en "no poder salir de casa" sino en extremar todas las precauciones para parar la propagación del virus. El obligatorio de la mascarilla, gel hidroalcohólico y distanciamiento social, son medidas fundamentales para frenar la pandemia pero ahora, se pide un esfuerzo más limitando los ratos de ocio o reuniones familiares y de amigos. En definitiva, unas medidas que se deben tomar ya, antes de que sean impuestas con obligatoriedad.