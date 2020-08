Aisa (PAR): "En la política de Jaca la verdad no existe, se fabrica"

El portavoz de Partido Aragonés en Jaca, Fran Aisa, ha repasado todos los temas de actualidad que centran el verano en Jaca. Sobre la marcha del mismo, Aisa afirma que "el verano va, se está salvando por la segunda residencia, según hablamos con nuestros gremios. Hay mucho movimiento sobre todo de tráfico, económico lo sabremos al final del verano".

Aisa se ha referido al intercambio de declaraciones que protagonizaron la semana pasada el líder del PP Carlos Serrano y el alcalde Juan Manuel Ramón en Cope: "En política tristemente hace días que la verdad no existe, la verdad se fabrica. hay auténticos maestros en manufacturarla según les convenga. Creemos que el alcalde estuvo poco acertado cuando dijo que los temas nacionales no debían ocupar la lucha por nuestros vecinos jacetanos, pensamos que no es así, cuando un tema nacional vecinos es muy importante. Creo que no se explicaron muy bien los dos. Nosotros apoyamos la moción porque el equipo de gobierno no nos ha dado ninguna explicación. No nos ocupamos de lo importante: la variante, polígonos industriales, el asfaltado de nuestra calles..." Escucha la entrevista completa a Fran Aisa en nuestro podcast.