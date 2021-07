El 'affaire' de la policía local en Jaca: sin solución a la vista

Los portavoces de todos los grupos políticos, el jefe de la policía local y un mediador contratado por el consistorio se reunieron este lunes a mediodía para tratar de buscar soluciones a la ausencia de efectivos del cuerpo de policías locales. Como explicamos el viernes en COPE, hasta 10 policías están de baja, lo que ha obligado a suprimir los turnos de noche y tener bajo mínimos los diurnos. Después de más de dos horas en el que las partes expusieron sus visiones del momento actual, la conclusión es que a corto plazo poco remedio hay a esta carencia de policías en los turnos.

Carlos Serrano, portavoz del Partido Popular de Jaca y policía local en excedencia: “No puede ser que nadie asuma culpas. En todo proceso negociador primero se analiza la situación, y ver el grado de culpa de las partes. No puede ser que no haya turno de noche y sólo uno en los turnos de día”.

“He sido 28 años policía local, de los cuales 18 he sido representante sindical. Estoy preocupado, triste y decepcionado; no se puede echar por tierra tantos años de trabajo. La Policía de Jaca es una de las punteras en Aragón tanto en salarios como en condiciones laborales y equipamiento, y ahora no nos podemos permitir que el problema esté en el personal. Esto hay que solucionarlo desde dentro”, señala Serrano.

Sobre las soluciones posibles, Serrano lo tiene claro: “Hay que negociar y llegar a acuerdos lo antes posible. No se puede demorar unos meses y esperar a que se jubile la jefatura o se amplíe la plantilla. Hay que ser objetivo a la hora de solucionar los problemas, valiente y decidido. Hay que sentar a los policías, a los representantes sindicales, negociar y buscar las soluciones (...) Se comentan en todos los foros las discrepancias que hay entre plantilla y jefatura, posiblemente esto es como un equipo de fútbol, si el entrenador no está a lo mejor se puede revertir la situación.(...) Habrá que buscar la solución en el relevo de la jefatura pero los pasos inmediatos pasan por sentar a los policías y escucharles para revertir esta situación de tanta incidencia de bajas, que vengan a trabajar en condiciones dignas de cara al verano que triplicamos la población. No nos podemos permitir el lujo de estar sin policíalocal”