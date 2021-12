Aragón establecerá una batería de medidas, trabajadas con las comunidades de Navarra, País Vasco, Asturias, La Rioja y Cantabria, encaminadas a establecer espacios más seguros y a fortalecer las medidas de prevención en los entornos con más interacción social.

Así, tras el análisis de la situación epidemiológica, común en estos territorios, el Departamento de Sanidad emitirá una orden mañana que entrará en vigor a medianoche por la que la comunidad pasa a nivel de alerta 2 modulado. Se adelantan los cierres de la hostelería, a las 00.00 horas, y el ocio nocturno, a las 2.00 de la madrugada. Y se establece la limitación de un máximo de 10 personas por mesa, garantizando la separación de metro y medio entre ellas, eliminando el consumo en barra.

En los gimnasios y equipamientos equivalentes los grupos para la realización de actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados tendrán una participación máxima de diez personas.

En el caso de los eventos multitudinarios, estos deberán contar con autorización previa y con planes de prevención en el caso de que superen las 250 personas en el interior y 500 en el exterior. Y se prohíbe el consumo de comida o bebida en espectáculos, cines o teatros con butacas preasignadas.

Se mantienen los supuestos en los que hasta ahora se exigía el certificado COVID y se recuerda a los titulares de establecimientos o espectáculos que pueden exigirlos al amparo del derecho de admisión.

Recomendaciones

Además, desde el Departamento de Sanidad se realizan una serie de recomendaciones para incrementar la seguridad en los espacios sociales. De este modo, se recomienda el teletrabajo, siempre que este sea posible. En el caso de las reuniones sociales y familiares en el ámbito privado se aconseja un máximo de 10 asistentes procedentes de un máximo de dos grupos de convivencia.

Asimismo, se recomienda no participar ni celebrar actividades o eventos, fundamentalmente en interiores, en los que puede haber dudas sobre el cumplimiento de las medidas de protección durante el transcurso del mismo. Del mismo modo, se aconseja que las personas no vacunadas, que presenten cualquier síntoma catarral o gripal o que estén esperando los resultados de una prueba diagnóstica de COVID-19 no asistan a ninguna actividad o evento.

Cualquier persona que haya participado en alguna actividad que se pueda haber considerado de riesgo por no haber cumplido las medidas de protección individual o por tratarse de espacios no seguros, debería, durante un período de 10 días, limitar las interacciones sociales y restringir las salidas del domicilio a las actividades imprescindibles (laborales, educativas, aprovisionamiento), manteniendo en todo momento las medidas adecuadas de protección y evitando el contacto con personas vulnerables.

Cambio del protocolo

Por otro lado, Aragón ha revisado también los criterios de investigación de contactos de positivos de COVID-19, de modo que solo se realizará el rastreo en convivientes, mayores de 65 años, personas vulnerables (embarazadas y crónicos), personas que vivan en residencias y trabajadores sanitarios y sociosanitarios.