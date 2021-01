Acuerdo de los alcaldes del Valle del Aragón y de los representantes empresariales y sindicales

Los Alcaldes del Valle del Aragón, representantes de las asociaciones empresariales y sindicales del territorio, ante la profunda crisis económica originada por la pandemia del COVID 19 han adoptado los siguientes acuerdos:

Solicitar al Gobierno de Aragón:

- Que en el análisis de los datos sanitarios para la adopción de las limitaciones de movilidad, aforos y horarios se tengan en cuenta niveles inferiores a la provincia (comarca, municipio..)

- Mejora de la financiación de las ayudas sociales para las familias que se encuentran, por motivo de la pandemia, en situación de vulnerabilidad en las zonas de influencia de las estaciones de esquí.

Solicitar a la Administración General del Estado:

- La exención del 100% del pago de la Seguridad Social de empleados en ERTE, aplicándolo de forma retroactiva, desde el inicio de la crisis.

- La cobertura de trabajadores estacionales que actualmente no pueden beneficiarse de subsidios por no estar en ERTE y acrediten que en condiciones normales estarían trabajando. Crear una figura que ampare a los trabajadores que no son fijos discontinuos y que al no haber sido convocados no tienen derecho a ninguna cobertura.

- Ampliación de códigos CNAE de empresas ubicadas en las zonas de influencia de las estaciones de esquí, hasta ahora no incluidos, para acceder a las bonificaciones ERTE.

Solicitar tanto al Estado como a la Comunidad Autónoma:

- Incentivos fiscales o cualquier otra medida que permita la supervivencia de las empresas y la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo.

- AYUDAS DIRECTAS REALES en un plan específico de nieve, orientado a TODAS las empresas ubicadas en las zonas de influencia de las estaciones de esquí.

- Se cree un GRUPO DE TRABAJO O MESA DE SEGUIMIENTO con los sectores económicos y territorios dependientes de los deportes de nieve, formado por responsables políticos, empresariales y sindicales de estos territorios, a convocar de manera regular para trabajar en conjunto para seguimiento de medidas y toma de decisiones.