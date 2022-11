"En Activo", una exposición para sensibilizar en la Plaza Biscós

EN ACTIVO” es una exposición que nos presenta personas preparadas, motivadas, satisfechas, poderosas, orgullosas de su trabajo y… tienen discapacidad. Personas dispuestas a aportar, eficaces, capaces, cualificadas y que trabajan en puestos de todo tipo. Algunas lo hacen en empresas privadas y otras en la administración pública o en alguno de los centros especiales de empleo de las entidades de CADIS Huesca.

Esta exposición nace con el objetivo de romper tabúes, estereotipos y mostrar un aspecto no tan conocido de estas personas. Muestra su “yo” empoderado, orgulloso y sabedor de que realiza un buen trabajo. De que es un buen trabajador o trabajadora. Realizadas por la fotógrafa y diseñadora gráfica Beatriz Gimeno, la muestra está compuesta por diecisiete fotos, que nos hablan de diecisiete personas. Pero son muchas más las que cuentan con la preparación necesaria y esperan una oportunidad para mostrar su valía.



Con “EN ACTIVO”, CADIS Huesca busca sensibilizar a la sociedad en general y al empresariado en particular sobre la contratación de personas con discapacidad y reivindicar el papel fundamental del empleo como cuestión fundamental en el desarrollo y la participación social de todas las personas, tengan o no discapacidad.