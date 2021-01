Acomseja: "¿Somos ciudadanos de cuarta?"

Comunicado de Acomseja:

En días pasados, representantes del tejido empresarial de la provincia de Huesca, entre los que se encontraba un representante de cada una de las comarcas de nuestro Pirineo Aragonés, nos reunimos en Zaragoza con la Consejería de Sanidad, Economía, Turismo y Comercio para presentarles, una vez más, nuestras peticiones y propuestas para solventar la difícil crisis derivada de la pandemia que vivimos.

La Consejería anunciaba en rueda de prensa, antes de nuestra llegada, el desconfinamiento perimetral de la ciudad de Huesca, rechazando posteriormente las propuestas de relajación de las medidas de restricción y de limitación de horarios comerciales impuestas, su respuesta fué que éstas son inamovibles. No entendemos que mientras en Zaragoza se han movido a sus anchas, abarrotando centros comerciales y calles, aquí se nos impida trabajar y disfrutar del deporte al aire libre por las estrictas medidas impuestas, aun así no podemos discutirlas y no podemos mas que respetarlas, seguiremos pidiendo que se relajen las medidas de restricción de la movilidad conforme se reduzca la incidencia del virus. Ante las reivindicaciones de ayudas directas a las empresas que volvimos a poner sobre la mesa... nos fuimos para casa sin bolsa y sin respuestas. Sobre la mesa les dejamos reflexión; “Si nos cierran, nos ayuden”.

Ayer jueves, nos reunimos en Jaca, los representantes de los empresarios de nuestra Comarca de la Jacetania y de Huesca: José Fernando Luna, presidente de CEOS-Cepyme Huesca, José Juan Prado, presidente de la Federación de Comercio y Servicios de CEOS Huesca, Carmelo Bosque, presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Salvador Cored, secretario general de CEOS Huesca, María Ángeles Bandrés, presidenta de ACOMSEJA, Patricia Acedo, representante de AEJ, con el alcalde de Jaca Juan Manuel Ramón, la presidenta de la Comarca de la Jacetania, Montse Castán, y la diputada regional Olvido Moratinos.

Esta reunión está motivada por la ausencia de soluciones recogidas en la del martes, para pedirles a nuestros representantes comarcales y municipales su ayuda, les hemos dicho que necesitamos su implicación total, que nos representen, que se unan a nosotros en la primera línea, que hagan suyas nuestra reivindicaciones y que sean nuestros portavoces ante las instituciones. Porque lo que pedimos es de justicia y sensatez, las medidas que solicitamos son imprescindibles, porque nos jugamos la supervivivencia de nuestro territorio, tanto la económica, como nuestra forma de vida, porque sin economía... ¿quién pagará la salud?. Al desastre económico le seguirá el éxodo de nuestra gente, de nuevo, a las ciudades en busca de trabajo y pan.

Les hemos vuelto exponer en primera persona la crítica situación que atravesamos los empresarios, que tras dar por perdida la temporada de nieve, solo tenemos ruina, que necesitamos ayudas directas urgentes para poder pagar todos los gastos que supone un negocio para que no tengamos que cerrar definitivamente. Desde la primera parte de esta pandemia, en marzo de 2020, hemos venido manteniendo reuniones y peticiones dirigidas al interés de las empresas y trabajadores, que no es otra, que trabajar. Solo ante la cerrazón de buscar soluciones a la movilidad se ha pedido el paro empresarial, un ingreso básico para poder subsistir, que nos permita pagar los alquileres, la seguridad social de los trabajadores, la luz, las tasas municipales y cualquier otro impuesto empresarial que nos ayude a permanecer en pie hasta el final de la crisis, para que podamos remontar desde el minuto 0 y podamos seguir siendo el motor.

Desde el inicio de esta pandemia, el equipo de la Junta Directiva de ACOMSEJA se ha volcado trabajando en diversos ámbitos; sehan recabado datos, cifras, situaciones reales de empresas, autónomos y trabajadores. Se han trasladado esos números para trabajar con la realidad de la situación. Se han redactado numerosos informes y manifiestos de peticiones y se han tocado puertas sin descanso. No todas nos han abierto, algunas no han contestado.

Han sido meses de implicación, de reuniones, de cuantificar pérdidas y de compartir en primera persona la dramática situación de muchos, pero parte de ese trabajo ha servido para llevar peticiones concretas donde podían ser atendidas y para que el Ayuntamiento se haya involucrado en las reivindicaciones. Agradecemos al Ayuntamiento de Jaca las ayudas que ya han puesto a disposición de nuestras empresas en Jaca, y a la Comarca de la Jacetania a nivel comarcal, reconocemos el esfuerzo que han hecho en la medida de sus posibilidades por apoyarnos, también agradecemos que hayan aceptado ser nuestra voz en las instituciones.

Invitamos a que se sumen a esta labor al resto de instituciones, para que entre todos podamos decirle al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España, que en Los Pirineos no somos europeos de cuarta división. Agradecemos a nuestros representantes provinciales, Fernando, José Juan, Carmelo y Salvador, y a todos sus equipos, su apoyo siempre incondicional y su trabajo incansable.

Seguimos, porque ¡EN EL PIRINEO QUEREMOS VIVIR!

JUNTA DIRECTIVA DE ACOMSEJA