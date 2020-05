Acomseja prepara campañas para fomentar el consumo local

El comercio ha abierto en su mayoría en Jaca mientras que hay bares y restaurantes que no lo han hecho "porque no les compensa abrir ahora", explica la presidenta de Acomseja, Loreto García. No obstante, los que han abierto "lo han hecho ilusionados", señala. Hoy mismo se ha enviado una encuesta a los asociados para conocer su situación, si han abierto o no y en qué condiciones.

Mientras tanto, Acomseja está trabajando en varios frentes. Uno de ellos, tener informados constantemente a los asociados de todas las normativas conforme van saliendo. Y también trabaja en una serie de campañas promocionales como "Date un homenaje" animando a salir a los ciudadanos a consumir. Las iniciativas de la asociación incluyen la creación de un vale de 5 euros de descuento que se otorgará por las compras a partir de 30 euros. Ese vale se podrá utilizar en cualquier establecimiento asociado con compras también de 30 euros en adelante.

A su vez, continúan las reuniones con el Ayuntamiento para establecer el reparto de las ayudas procedentes de las partidas aprobadas en el pasado pleno extraordinario. "Ayudas muy necesarias para los primeros meses sin ingresos" apunta la presidenta.