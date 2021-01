Acomseja llama a no traspasar la línea entre la manifestación legítima y la agresión

Comunicado de Acomseja, Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania:

Ante los actos de acoso ejercidos sobre algunos de nuestros representantes municipales por una parte muy minoritaria de los asistentes a la protesta celebrada en Jaca en el día de ayer, en la que se reivindicaban ayudas para el Sector Turismo de Nieve por la crisis provocada por la pandemia Covid 19, queremos condenar estos intentos de imposición a través de la violencia. La mayoría de los empresarios y vecinos de Jaca y de los Valles de los Pirineos, acudimos a una concentración ciudadana pacífica y no estamos de acuerdo con esta forma de proceder. En esta época de crispación y de discursos llenos rencor y ausentes de soluciones, llamamos a que prevalezca el diálogo, los acuerdos y la propuesta de soluciones, no debemos dejarnos arrastrar por el populismo que solo lleva al callejón sin salida del enfrentamiento vacío. Los empresarios y vecinos de Jaca, siempre hemos dado ejemplo de entendimiento, buena voluntad y trabajo duro para la búsqueda de soluciones, y en la parte que nos toca, que es la representación del tejido empresarial de nuestra ciudad, mantenemos nuestro compromiso de trabajo, de diálogo y de reivindicación. Hacemos un llamamiento a no traspasar la línea entre la manifestación legítima y la agresión a través de los escraches y faltas de respeto. Es precisamente en estos momentos complicados cuando debemos mostrar más que nunca nuestra firmeza y unión