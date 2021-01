Acomseja califica de "pésima" la Navidad

Este martes se ha celebrado el sorteo de premios de la Campaña de Navidad de Acomseja y su presidenta, Marian Bandrés, ha hecho balance de lo que ha sido la Navidad. Ha calificado el balance de "pésimo" ya que las restricciones de movilidad han impedido la llegada de turistas a hoteles, tiendas, establecimientos y los números que se están barajando son "muy preocupantes". En este sentido, ha matizado que "podemos estar hablando de pérdidas que pueden ir desde un 25% hasta el 100% en los hoteles que están cerrados". Con todo esto, dice "un desastre".

Como asociación, la presidenta ha dicho que apoyan todas las manifestaciones que, de forma espontánea, se organizan para reclamar medidas " que nosotros oficialmente venimos reclamando". No obstante, ha señalado que " no damos la batalla por perdida y estamos seguros de que, en algún momento, van a tratar de ver cómo pueden ayudarnos". Afirma que algunas de las reivindicaciones han sido atendidas "pero son de marcado carácter social y los empresarios nos sentimos excluidos de esas ayudas y no nos pueden dejar caer. Es de sentido común", concluye.