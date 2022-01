3.254, número agraciado de la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos

El sorteo para adjudicar las plazas para participar en la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies 2022, celebrado hoy en el Palais des Sports de Pau (Francia), ha dado como número de corte el 3.254 para la Quebrantahuesos Gran Fondo 2022. Para la Treparriscos Medio Fondo 2022 no ha sido necesario celebrar el sorteo, por lo que todos los inscritos a este recorrido tendrán plaza el 18 de junio.

El sorteo de este año ha recibido más de 9.000 solicitudes para la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies de más de 30 países diferentes. Quique Ascaso, vicepresidente del Club Ciclista Edelweiss. Ascaso ha destacado la importancia de la celebración del acto en la localidad francesa de Pau, remarcando el carácter y la exposición internacional de la cita: “Le da una vistosidad y una exposición internacional mayor a la que teníamos”. Ascaso ha recordado el espíritu y la relevancia de los voluntarios: “Haga el día que haga, los voluntarios están al pie de cañón y gracias a ellos podemos hacer la Quebrantahuesos”.

Fernando Arcega, jefe de negocio institucional y patrocinio de Ibercaja, ha hecho hincapié en el seguimiento del binomio histórico QH-Ibercaja tras años complejos para la sociedad en global: “La colaboración de Ibercaja con esta prueba pone de manifiesto con más intensidad nuestra razón de ser y propósito corporativo, apoyando, además de a nuestros clientes y a la sociedad en general, también a nuestros socios y colaboradores en una coyuntura como la que estamos viviendo. Este tipo de patrocinios nos permite, a través de experiencias únicas y diferenciales, trasladar valores intrínsecos al Banco como son el compromiso, cercanía y esfuerzo”.

Por su parte, Pascal Trouilh, Responsable de Comunicación du Site de Pau, en TotalEnergies, ha inaugurado el patrocinio de la energética francesa que asegura que “patrocinios como este demuestran la apuesta de TotalEnergies por el deporte, y se suma al de nuestro Team Totalenergies, para avanzar hacia un 2022 repleto de la energía de las carreras tanto en Francia como en España”.

Asimismo, el presidente de Octagon España, Xavier Bartrolí ha puesto énfasis en el espíritu QH: “declaraciones de gran seguimiento y retorno con ganas después de la no normalidad durante covid”.

Teniendo en cuenta el número de corte, a la XXXI edición de la Marcha Cicloturista Ibercaja Quebrantahuesos by TotalEnergies pueden inscribirse aquellos que tengan los números comprendidos entre el 3.254 y el 9.098 y el 1 y el 159. Para la Treparriscos no ha sido necesaria la celebración del sorteo y todos los inscritos tienen plaza. A partir de la próxima semana, los poseedores de los números agraciados recibirán un correo con las instrucciones para tramitar la inscripción definitiva. El plazo finalizará el 7 de febrero a las 12.00h, horario peninsular.

Como ya es habitual, la organización busca fórmulas para premiar a los participantes más fieles y a aquellos que no han tenido suerte en los sorteos, por lo que este año han obtenido plaza directa sin necesidad de sorteo los siguientes grupos: aquellos que hayan finalizado quince o más ediciones de la Quebrantahuesos, aquellos que hayan participado sin fortuna en el sorteo en las tres últimas ediciones incluyendo la de este año, aquellos que obtuvieron algún dorsal como premio de alguna promoción de los patrocinadores y aquellos que decidieran traspasar su participación tras el aplazamiento de la Marcha. Para aquellos que no han sido agraciados, la organización pone a su disposición los Packs Premium y Training, que ofrecen una plaza segura en la prueba y un plan específico de entrenamiento. También podrán obtener plazas a través de nuestras agencias de viajes colaboradoras, haciéndose socios/as del Club QH365 o inscribiéndose al desafío de Pirineos No Limits, que al completarlo también garantiza plaza a la Quebrantahuesos de 2023.

TotalEnergies es una gran compañía energética que produce y comercializa energías a escala global: petróleo y biocombustibles, gas natural y gases verdes, renovables y electricidad. Nuestros 105.000 empleados están comprometidos con una energía cada vez más asequible, limpia, fiable y accesible para tantas personas como sea posible.

En España, además, TotalEnergies Electricidad y Gas apoya un estilo de vida saludable del deporte, y por ello mantiene un firme compromiso con los patrocinios deportivos, tanto de running como de ciclismo. La compañía multienergías colabora con un amplio abanico de citas deportivas por toda España como la Carrera de la Mujer, la Rock ‘N’ Roll Running Series Madrid, la Vuelta a Asturias y la Vuelta al País Vasco, La Induráin y el Gran Fondo Alberto Contador.

Igualmente, TotalEnergies valora la relevancia del sector cultural y mantiene acuerdos de colaboración con instituciones como el Museo Guggenheim, la Ópera de Oviedo y la Ópera de Bilbao, o la Fundación Princesa de Asturias.