El PP de Huesca denuncia que el abandono de los puentes del Canal de Monegros frena el desarrollo de la comarca

El presidente del Partido Popular de Huesca, Gerardo Oliván, ha lanzado una severa advertencia sobre el estado de las infraestructuras vinculadas al Canal de Monegros, asegurando que su deficiente mantenimiento se ha convertido en un obstáculo para el progreso de la región. Oliván ha señalado que, si bien el agua es sinónimo de "riqueza y desarrollo", una realidad que los habitantes de Monegros conocen desde hace décadas, las infraestructuras que la gestionan están provocando el efecto contrario. Lo que en su día fue un motor de crecimiento, ahora representa una "barrera al desarrollo económico" debido a la falta de permeabilidad y movilidad, afectando directamente a los sectores industrial, ganadero y agrícola de la zona.

Según ha explicado el dirigente popular, el Canal de Monegros ha sido históricamente un pilar fundamental para el impulso económico del territorio. Sin embargo, la situación actual dista mucho de ser la ideal. "Son infraestructuras que requieren que se facilite la movilidad y la permeabilidad, porque si no, son una barrera al desarrollo económico y al desarrollo, como digo, industrial, ganadero y agrícola de esta zona", ha afirmado Oliván. Esta falta de adecuación está generando un conflicto creciente entre la administración y los profesionales del campo, que ven cómo su trabajo diario se complica por la inacción institucional.

Puentes cerrados y obsoletos

El problema se materializa en "muchos puentes cerrados" y "muchos puentes con limitaciones de tonelaje" que impiden el tránsito normal de la maquinaria agrícola y el transporte de mercancías. Esta situación, según Oliván, es el resultado directo de una "falta de inversión" y una "falta de previsión por parte del ministerio" que se ha prolongado "durante muchísimos años". La consecuencia directa es un perjuicio para agricultores y ganaderos, que se ven obligados a "transitar durante muchísimos kilómetros" al no poder usar puentes cercanos que podrían facilitar enormemente su labor cotidiana.

Es una falta de inversión y de previsión por parte del ministerio durante muchísimos años" Gerardo Oliván Presidente del Partido Popular en Huesca

Esta problemática no solo genera sobrecostes y pérdidas de tiempo, sino que también amenaza la viabilidad de muchas explotaciones. El líder del PP de Huesca ha subrayado que la situación ha desembocado en un "conflicto con los agricultores y ganaderos de esta zona", quienes sufren las consecuencias de una planificación deficiente. La necesidad de recorrer largas distancias para realizar trayectos que deberían ser cortos evidencia, para Oliván, un abandono que el territorio no puede seguir soportando y que requiere una intervención urgente y decidida por parte de las autoridades competentes.

Una llamada al Ministerio

Ante este escenario, Gerardo Oliván ha instado formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a su organismo autónomo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a tomar cartas en el asunto. "Queremos e instamos al ministerio y a su organismo autónomo, la Confederación Hidrográfica del Ebro, a que mejore estos puentes", ha declarado, enfatizando que "el territorio necesita esa movilidad y esa permeabilidad que garantice la viabilidad de las explotaciones ganaderas y agrícolas de esta zona". La petición no se limita a una simple reparación, sino que exige una modernización integral de las infraestructuras.

Hay que adecuar estos puentes a la realidad de las empresas y a la realidad de la maquinaria que se utiliza en estos momentos" GerardoOliván Presidente del Partido Popular de Huesca

Oliván ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar los puentes a la realidad del siglo XXI. Las limitaciones de peso actuales son incompatibles con el tonelaje de la maquinaria moderna. "Se está limitando el tonelaje en muchos de estos puentes, cuando actualmente los camiones, los tractores, pues tienen muchísimo más tonelaje del que permiten estos puentes", ha explicado. Por ello, es imperativo "adecuar estos puentes a la realidad de las empresas y a la realidad de la maquinaria" que se emplea hoy en día en el sector primario para garantizar su competitividad y eficiencia.

Planificación para el futuro

Finalmente, el presidente del PP de Huesca ha insistido en que la solución no pasa por arreglos puntuales, sino por una visión a largo plazo. "Hace falta una previsión, una planificación que mejore estos puentes", ha concluido. Esta estrategia debe contemplar no solo la reparación de las estructuras dañadas, sino también su modernización para que puedan soportar las demandas de la agricultura y la ganadería actuales y futuras. Solo así, ha defendido Oliván, se podrá revertir la situación y conseguir que el Canal de Monegros vuelva a ser un verdadero catalizador de desarrollo y no un freno para el futuro de la comarca.