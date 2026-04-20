La 7ª edición de Diversario se despide de Huesca convirtiendo la calle en un espacio de juegos, encuentro y diversión

La séptima edición de Diversario finaliza redescubriendo la calle como un lugar de encuentro y diversión. La Plaza Luis López Allué ha sido el escenario del último acto del festival en la capital oscense convirtiéndose en el “espacio de juegos Circomotik” dedicado al público familiar. Cientos de personas, grandes y pequeños han podido disfrutar durante toda la mañana de los juegos y talleres que la compañía zaragozana Almozandi Teatro ha desplegado por toda la plaza.

Zoe Bacale Diversario 26

hemos superado las cifras de participación de la edición anterior" Marta Peña Gerente de CADIS

Marta Escartín, concejala delegada del Área de Acción Social, Familia y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca ha acudido a este último acto de Diversario en Huesca. En su intervención ha manifestado el apoyo del Ayuntamiento y su agradecimiento a CADIS Huesca y al festival por llenar toda una semana de “alegría y actos culturales”. Ha tenido también palabras de agradecimiento a los medios por el seguimiento realizado del festival en una semana con una intensa programación de actividades de todo tipo en la capital.

Marta Peña gerente de CADIS Huesca, organizadora de Diversario, ha hablado del balance súper positivo de esta nueva edición “en la que hemos contado sobre todo con propuestas artísticas de mucha calidad, y con muchísimo público en todos los actos. Aún no tenemos los datos definitivos, pero hemos superado las cifras de participación de la edición anterior”. El estreno del espectáculo “Instrucciones para montar un cabaret” en el Teatro Olimpia de Huesca fue todo un éxito, que ambas han comentado ante los medios.

“Alguien dijo que el teatro es escribir versos en el agua…” decía ayer Kike Lera, director del nuevo espectáculo Diversario “Instrucciones para montar un cabaret” a su troupe, minutos antes de estrenar ante un abarrotado Teatro Olimpia. “Es efímero, lo que sucede sobre el escenario es único” y hay que disfrutarlo “y vivirlo intensamente”. Y vaya si lo hicieron las 19 personas que componen el elenco de la obra, inclusiva de principio a fin. Humor, música y calidez rebosan este espectáculo rotundamente original que pronto comenzará a girar fuera de Huesca.

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La estela Diversario ha pasado por Huesca y varios puntos de la provincia (Ayerbe, Binéfar, esta tarde llega a Almudévar). Ha entrado en las sedes de las entidades de discapacidad para acercar el festival a personas que, de otra manera, no hubieran podido disfrutarlo. Ha tocado temas incómodos, duros, como la prevención del suicidio, pero absolutamente necesarios y las ha mostrado al público más imprescindible.

Se ha adentrado por primera vez en el mundo inmenso de la poesía, y en el de cine inclusivo, apostando por iniciativas muy novedosas y potentes que han encontrado en Diversario el cauce para desarrollarse y brillar. Ha abordado la mirada que ha ofrecido y ofrece la ficción audiovisual de las personas pertenecientes a colectivos de discapacidad, LGBTIQA+ o racializadas.

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Ha ofrecido espacios en los que el arte y la creatividad colectiva llega a su máxima expresión: al compás de la música, en plena calle, construyendo versos o guiados por un artista, todas las personas que lo han deseado han podido dejar su huella en las diferentes construcciones artísticas creadas en este Diversario 2026.

La inclusión que el sello Diversario implica ha podido verse y sentirse también en la variedad y diversidad de los diferentes públicos y artistas que han participado. Profesionales del audiovisual, de la docencia, amantes del comic, músicos, niños y niñas del Conservatorio de Música, bailarines, alumnado de Secundaria de hasta cinco centros de Huesca, personas mayores, profesionales y usuarios con discapacidad de las entidades de CADIS Huesca y público general se han entremezclado en una fusión genial de miradas diferentes y diversas unidas por el arte y la creatividad, por las ganas de crear, de aprender, de disfrutar.

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Además han contado con artistas de juventud y fuerza arrolladora cuya voz traspasa todas las barreras acariciando el alma de quienes han tenido la suerte de poder escucharla. Diversario se ha convertido en esta nueva edición en un trampolín, una palanca que ha animado a alcanzar objetivos hasta ahora inimaginables, como estrenar una obra de teatro protagonizada por personas con parálisis cerebral vinculadas a ASPACE Huesca. Un reto que les ha arrancado sonrisas e ilusión en los ensayos, y a los espectadores que pudimos disfrutarla asombro y un rato de pura felicidad.

Hemos danzado a ritmo de swing, hemos hecho malabares, construido un poema colectivo, hemos llorado de emoción y escuchado a Massiel en la voz maravillosa de Lía en directo sobre el escenario del Olimpia… Mucho, variado y bueno en este Diversario que, como dice Kike Lera “si no existiera, habría que crearlo”. Él y su elenco serán los encargados de poner el broche de oro a esta semana, y lo harán representando esta tarde en Almudévar sus “Instrucciones para montar un cabaret” en una sesión con entrada libre hasta completar el aforo.

Desde la organización del Festival han querido manifestar el agradecimiento a todas las instituciones y entidades que hacen posible esta iniciativa y a todas las empresas que colaboran y que ayudan a que siga creciendo.

Más de 30 actos y actividades, hasta 12 disciplinas artísticas diferentes, nuevos contenidos, nuevos públicos y más ubicaciones en la provincia conforman esta nueva edición de Diversario, cuya programación completa puede consultarse en la web www.diversario.org

Diversario está organizado por CADIS Huesca y se enmarca en el proyecto Huesca más inclusiva, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Huesca, la Convocatoria de Proyectos Sociales Aragón 2025 de la Fundación ”la Caixa”, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de Sabiñánigo y CADIS Huesca y cuenta con la colaboración de Avanza.