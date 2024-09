VOX en Huesca pide al ayuntamiento que aporte la documentación sobre una posible malversación de fondos públicos de gobiernos socialistas

VOX en el Ayuntamiento de Huesca va a solicitar al ayuntamiento toda la documentación de la que dispone y que supuestamente avalaría la malversación de fondos públicos a cargo de gobiernos socialistas en el consistorio oscense, que ha denunciado públicamente la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asegurado que en el Ayuntamiento han encontrado documentación sobre pagos realizados por parte del Consistorio oscense en el año 2007 para el Jai Ali sin estar sujetos a convenio y que constituyen una malversación de fondos públicos. El grupo municipal de VOX va a solicitar la documentación y pedirá al Ayuntamiento que lo ponga en manos de la Fiscalía. Así lo ha explicado en COPE Huesca el portavoz de VOX en el ayuntamiento oscense, José Luis Rubió quien ha insistido en que "nosotros vamos a pedir toda la documentación al respecto y vamos pedir que el ayuntamiento lo ponga en conocimiento de la fiscalía para analizar si algún tipo de delito o responsabilidad penal de cualquier tipo"

Rubió ha apuntado que desde que se solicite la documentación, el Ayuntamiento tiene un plazo de 5 días para entregarla. "Nosotros vamos a pedir toda la documentación, el ayuntamiento tiene la obligación de facilitárnosla en cinco dias y a partir de ahí vemos que puede haber cualquier indicio de delito solicitaremos que el ayuntamiento inicie las acciones pertinentes y en caso de omisión nos veremos obligados a iniciarlas nosotros"

Por otra parte, el portavoz de VOX en el ayuntamiento de Huesca se ha pronunciado respecto a la denuncia que la alcaldesa anunció que se estaba armando contra miembros d el Peña Alegría Laurentina por una supuesta agresión machista hacia ella durante el día 10 de agosto. Rubió ha dicho que es lamentable que aluda a la violencia de género, cuando a una alcaldesa se le critica por ser alcalde y no por ser mujer. Rubió ha insistido en que "nos parece lamentable que la señora alcaldesa aluda a violencia de género. Esto ya supera lo surrealista. A la alcaldesa se le critica por eso, por se alcalde o alcaldesa, no por ser mujer y nos parece lamentable que la señora alcaldesa haga referencia a la violencia de género porque luego cuando hay un caso real de violencia de género el problema es que no se tenga en cuenta. Por eso estamos en contra de esta palabra porque la violencia no tiene género"

Por otra parte y respecto a la petición que Orduna realizó a PSOE y a VIX para no alentar a la violencia y al machismo, Rubió ha dicho que la alcaldesa confunde azuzar con criticar.