La Unidad de la Guardia Civil 'Dámaso Guillén' para la Vuelta Ciclista a España recorre las carreteras de Huesca

La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil, la componen 132 Guardias Civiles, con 59 motocicletas, con 28 vehículos todo terreno y de apoyo y 1 helicóptero

Foto de archivo de la Vuelta Ciclista en Formigal 2023

Guardia Civil

Yolanda Sarsa

Huesca

1 min lectura

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la provincia de Huesca los días 29 y 30 de agosto. Con motivo de la 8ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025, con inicio en la localidad de Monzón, por la UMSV de la Guardia Civi, se rendirá un sentido homenaje a los Guardias Civiles D. Mariano Gómez Sánchez, D. José Antonio Pérez Pérez y D. Rafael González Novales fallecidos en acto de servicio. Este homenaje se realizará a las 11,30 horas, en la calle Francisco Tomas y Valiente, de la localidad de Monzón (Huesca), zona de estacionamiento de la UMSV de Guardia Civil.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero.

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha establecido un dispositivo de seguridad apoyando a la UMSV, con 65 guardias civiles y 30 vehículos de seguridad ciudadana y otras especialidades, y 25 guardias civiles y 12 vehículos del Subsector de Tráfico de Huesca.

El 29 de agosto, con la llegada de la 7ª etapa a Benasque, la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el “Parque Vuelta”, espacio establecido por la Organización que se situará en el parking “Guarel”, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes

