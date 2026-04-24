La tuna más veterana de Aragón hace historia: "Tras una época dorada en las décadas de los 70 y los 80, ahora las tunas se han reactivado"

La Tuna del Colegio Universitario de Huesca, con 52 años de historia, es la tuna en activo más veterana de Aragón. Este dato cobra especial relevancia durante la celebración en Huesca del IV Encuentro de Tunas de Aragón, que tiene lugar este fin de semana y que congrega a 9 tunas y más de 200 tunos de toda España.

Más de medio siglo de historia

La agrupación se fundó en 1974 por una veintena de alumnos de Medicina y de Filosofía y Letras. En 1980, fue la anfitriona del IV Congreso Internacional de Tunas, también celebrado en Huesca. De aquel evento surgió la canción 'Himno a Huesca', compuesta por el Maestro Antonio Viñuales, que se convirtió en el himno oficial de la tuna.

Tuna Empresariales Huesca

Curiosamente, más de la mitad de sus componentes actuales son sus fundadores. Aunque a partir de los años 90 la tuna dejó de incorporar nuevos miembros, los componentes originales, muchos de ellos ya jubilados, han continuado con sus ensayos, actuaciones y viajes.

Un encuentro para revivir la tradición

El jefe de tuna, Miguel Ángel Cruz, ha explicado que, tras una época dorada en las décadas de los 70, 80 y 90, ahora las tunas "se han reactivado". Según sus palabras, gracias a estos encuentros "hemos vuelto a encontrarnos y a vivir otra vez las experiencias musicales y a estar con amigos".

Hemos vuelto a encontrarnos y a vivir otra vez las experiencias musicales y a estar con amigos" Miguel Ángel Cruz Jefe de tuna

Tuna de Ingenieros Industriales de Zaragoza

El IV Encuentro de Tunas de Aragón está organizado por la Tuna Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca y la Trova Sertoriana. Participan nueve agrupaciones: la de Estudios Empresariales de Huesca, la de la U.N.E.D. de Barbastro, la del Colegio Universitario de Huesca, la de Ingenieros Industriales de Zaragoza, la Femenina de Distrito de Zaragoza, la de Económicas y Estudios Empresariales de Zaragoza, Honoris Tuna de Aragón, la masculina de Distrito de Zaragoza y la de Ingenieros Técnicos de la Almunia de Doña Godina.

Honoris Tuna de Aragón

El día grande del encuentro será este sábado, día 25, con una actuación en la iglesia de San Lorenzo y un pasacalles por el centro de Huesca. Por la tarde, a las 17:30 horas, las tunas participarán en el concierto concurso que se celebrará en el Teatro Olimpia.