El Pirineo se prepara para el descenso de las nabatas: el rito de la madera revive en el río y recrea un antiguo oficio

Este fin de semana ha tenido lugar en Laspuña una nueva jornada de trabajo en torno a la cultura nabatera. A orillas del río Cinca se han dado cita las tres asociaciones de nabateros del territorio: Sobrarbe, Hecho y la Galliguera. El objetivo ha sido llevar a cabo la torsión de los 'verdugos' de sarga, un paso imprescindible para la construcción de las balsas que protagonizarán los esperados descensos de la temporada.

Un saber transmitido por generaciones

El proceso comienza mucho antes. Tal como explica Fran Fraguás, representante de la asociación de nabateros de la Galliguera, los 'verdugos' se cortan antes de febrero y se dejan secar a la sombra. "Ayer se retorció, que es darles vueltas longitudinalmente, abrir las hebras para que se sequen y se ponen a remojo", detalla. Este método tradicional dota a las cuerdas de sarga de "una resistencia a la vez que flexibilidad óptima".

Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos Los trabajos de preparación se realizan en coincidencia con la luna

La confianza en la tradición es absoluta. Fraguás asegura que estas sogas naturales aguantan mucho más que una cuerda moderna y son más flexibles. "Hemos tenido muchas veces problemas en el río, las navatas se encallan en una piedra y las tienes una hora. Al final, las logras sacar mediante poleas y los nudos siguen aguantando", afirma. Por ello, concluye: "hay que creer en que la tradición te dice, mira, esto es así".

Hemos tenido muchos problemas en el río y las sogas naturales aguantan mucho más que una cuerda moderna" Fran Fraguás Asociación Nabateroos Galliguera

Patrimonio de la Humanidad

Esta práctica ancestral está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El reconocimiento llegó gracias a una candidatura conjunta presentada por asociaciones nabateras de múltiples países, como Italia, Francia, Alemania, la República Checa o Finlandia, lo que demuestra la relevancia internacional de este antiguo oficio.

Un oficio que hizo historia

El descenso de nabatas recrea un oficio clave en la historia, ya que "proporcionó madera para la construcción para las ciudades". Según Fraguás, "las casas, las catedrales, los palacios de Huesca y Zaragoza se hicieron todos con madera de Pirineo". La madera llegaba hasta los astilleros reales de Tortosa, donde se construyeron barcos como "los que combatieron en Trafalgar" o los que formaron la Armada Invencible

Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos Laspuña acogió los trabajos de las tres asociaciones de nabateros

Se trata, además, de un oficio respetuoso con la naturaleza, ya que la propia balsa es la madera transportada, por lo que "no ha dejado ningún residuo". La importancia de esta industria fue tal que en Zaragoza, el conocido barrio del Gancho debe su nombre a los 'gancheros' que seleccionaban los troncos que llegaban por el río.

El calendario de los descensos

Aunque el ambiente es de celebración, Fraguás recuerda que "todavía nos nos queda mucho tajo por hacer". El próximo sábado comenzará el montaje de las nabatas en el río, una jornada abierta al público. "Invitamos también a la gente que se quiera pasar, porque se crea un buen ambiente en la playa, y se enseña siempre el trabajo navatero", explica.

Todavía nos nos queda mucho tajo por hacer" Fran Fraguás Asociación Nabateros Galliguera

El primer descenso será el de los nabateros de la Galliguera, el domingo 26 de abril a las 11:00 horas desde la playa de Murillo de Gállego hasta Santa Aulalia. Le seguirán los compañeros de Hecho el 9 de mayo y los de Laspuña el 24 de mayo. Los descensos se convierten en una fiesta animada por gaiteros y grupos de folk en las orillas.

Coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos El descenso de nabatas supone en fin de un largo proceso

Las nabatas de la Galliguera estarán formadas por dos y tres 'trampos' (secciones), con 10 o 12 maderos cada uno. Su peso, de entre 2.500 y 3.500 kilos, les confiere una inercia tremenda en el agua, un factor clave para navegar las curvas de 90 grados que caracterizan al río Gállego.