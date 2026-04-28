Un paso más para la peatonalización de la calle Desengaño de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca dará un paso decisivo en los próximos días para la peatonalización del tramo de la calle del Desengaño comprendido entre la plaza de San Vicente y la calle del General Alsina, una actuación largamente reclamada por los vecinos de este tramo y que se enmarca en la estrategia municipal de pacificación del tráfico en el centro histórico.

La propuesta, que será sometida el jueves a aprobación inicial por el Pleno municipal, llega tras un proceso de participación y consenso institucional. El pasado 15 de abril, la Ponencia de Movilidad acordó por unanimidad respaldar la medida, que ha recibido el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo.

Tras la aprobación inicial en Pleno, el expediente se someterá a un periodo de información pública de un mes.

Una demanda vecinal atendida

La transformación del tramo final de la calle del Desengaño responde a una petición trasladada reiteradamente por los residentes del sector, que reclamaban una intervención que diera prioridad al peatón en un entorno especialmente sensible.

La calle linda directamente con el Colegio San Vicente y con la residencia de mayores Casa Amparo, dos equipamientos que la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones contempla, además, como elementos justificativos para reforzar la protección peatonal que solicitan los vecinos de este tramo.

A estos argumentos se suma la propia fisionomía del trayecto, una vía estrecha y sin apenas actividad comercial o equipamientos públicos generadores de tráfico, lo que la convierte en idónea para la restricción de la circulación rodada.

Así lo indica el correspondiente informe de la Policía Local que sustenta técnicamente la medida que se va a adoptar.

Acceso garantizado para los residentes

La nueva ordenación contempla la señalización oficial de acceso y salida del ámbito, así como un sistema de control mediante cámaras. Además de las autorizaciones de acceso para residentes en este tramo, aquellos vecinos con plaza de garaje en la calle de Forment y la costanilla del León tendrán garantizada la entrada y salida de los mismos a través de itinerarios autorizados previa solicitud de acceso a la Oficina de Movilidad y en las condiciones que regula la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones.

La Policía Local ha establecido, además, las necesidades de señalización de la zona, así como los puntos en los que se ubicarán las cámaras de entrada y salida.

Una decisión previa a la reurbanización

El equipo de gobierno municipal reafirma con esta actuación su compromiso con un modelo de ciudad más amable y accesible, que prioriza al peatón en los entornos más sensibles y que se construye desde el diálogo con los vecinos y el consenso entre los grupos municipales.

La aprobación de la peatonalización es un paso previo y necesario al proyecto de reurbanización integral del tramo, que el Ayuntamiento abordará posteriormente.

Definir con antelación el régimen de circulación y los puntos de acceso permite que el futuro diseño urbano se proyecte ya con criterios de prioridad peatonal y accesibilidad, además de atender la demanda de los vecinos de este tramo.