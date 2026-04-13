El ‘nuevo ataque’ a los autónomos societarios: su cuota sube un 42% y pagarán 5.000 euros más al año

El colectivo de autónomos societarios y colaboradores ha recibido lo que califica como un “nuevo ataque” por parte del Gobierno. Se trata de una subida inesperada en sus cuotas a la Seguridad Social que ha generado una profunda indignación en el sector. La presidenta de CEOE-CEPYME Huesca, Avelina Bellostas, ha calificado la medida como una “sorpresa total”, ya que se había anunciado previamente la congelación de las bases de cotización para los autónomos ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, esta subida se ha aplicado de forma específica y sorpresiva a este grupo concreto de trabajadores por cuenta propia.

Quiénes son los autónomos societarios

Para comprender el alcance de la medida, es clave entender qué es un autónomo societario. Se trata de trabajadores que han constituido una sociedad limitada (S.L.) para ejercer su actividad, una fórmula muy común en pequeños negocios para no responder con su patrimonio personal ante posibles deudas. Bellostas lo explica con un ejemplo claro: un matrimonio que gestiona una explotación agraria o un pequeño restaurante. “Deciden hacer la figura jurídica de sociedad limitada para no responder con su patrimonio ante cualquier cosa que pueda pasar”, señala. En estos casos, ambos cónyuges son socios y trabajadores de su propio negocio.

Junto a ellos están los autónomos colaboradores, que son familiares directos del autónomo societario que trabajan de forma habitual en la empresa. Lejos de la imagen de grandes directivos, este perfil se corresponde con pequeños empresarios: dueños de una tienda de ropa, un taller mecánico o una carpintería. Según datos de la patronal oscense, este colectivo representa en torno al 30% de los autónomos de la provincia, lo que evidencia que no se trata de un grupo minoritario. “No estamos hablando de un gran grupo que está en el IBEX 35, no”, insiste Bellostas.

La gente tiende a pensar que los empresarios somos lo peor" Avelina Bellostas Pta de CEOE-CEPYME Huesca

La presidenta de CEOE-CEPYME Huesca lamenta la percepción distorsionada que existe sobre la figura del empresario en España, a menudo denostada. “La gente tiende a pensar que los empresarios somos lo peor”, critica, pidiendo que se hable de ellos “de una forma real” y se vean las cosas “como son”. La realidad, explica, es que se trata de personas que trabajan a diario en sus negocios, como el caso del restaurante Tatau, que sus dueños expusieron en redes sociales para visibilizar su indignación.

Una subida de casi 5.000 euros al año

El impacto económico de esta medida es considerable. La subida aplicada por el Gobierno representa un incremento del 42% en la cuota mensual. En términos prácticos, un autónomo societario que pagaba una cuota de unos 1.000 euros mensuales pasará a abonar más de 1.400 euros. “Es una barbaridad”, denuncia Bellostas. Este aumento, multiplicado por los doce meses del año, supone un sobrecoste de casi 5.000 euros anuales para cada autónomo afectado, un duro golpe para la economía de miles de pequeños negocios y familias.

No estamos hablando de un tanto por cien baladí" Avelina Bellostas Pta de CEOE-CEPYME Huesca

Desde la organización empresarial destacan que el porcentaje de la subida no es una cuestión menor. “No estamos hablando de un tanto por cien baladí”, subraya Avelina Bellostas, evidenciando la magnitud del nuevo gravamen. La medida llega, además, en un momento complicado para muchas empresas, que ya enfrentan el encarecimiento de los carburantes, los fertilizantes y otros consumos básicos para su actividad, lo que añade todavía más presión a sus márgenes de beneficio.

Una decisión 'unilateral' del Gobierno

La sorpresa y el malestar del sector se deben también a la forma en que se ha aprobado la medida. Bellostas recuerda que el acuerdo inicial, negociado con las partes implicadas, establecía que cualquier regularización de las bases de cotización debía ir ligada a la Ley de Presupuestos. Al no haberse aprobado nuevas cuentas para este año, las bases debían permanecer congeladas. Sin embargo, el Ejecutivo ha actuado “de forma unilateral, una vez más”, aplicando este incremento exclusivamente a los autónomos societarios y colaboradores.

Pese a que en un primer momento las organizaciones de autónomos confiaron en que el Gobierno daría marcha atrás, esta esperanza se ha desvanecido. “Creíamos que se iba a echar marcha atrás a esta medida, pero parece que no”, admite la presidenta de los empresarios de Huesca. La decisión, por tanto, se mantiene firme, obligando a miles de pequeños empresarios a asumir un coste inesperado que amenaza la viabilidad y el día a día de sus negocios en un contexto económico ya de por sí complejo.