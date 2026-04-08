Huesca celebra el Día del Pueblo Gitano entre el orgullo por su cultura y la necesidad de seguir avanzando: “Es una fecha para poner en valor la historia, la cultura y las contribuciones del pueblo gitano”

La Fundación del Secretariado Gitano en Huesca se ha suma este 8 de abril a la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano con varios actos que siguen la tradición en la capital oscense. La jornada incluye la tradicional ceremonia del río en el puente Isuela, en el paseo Ramón y Cajal, un evento central para la comunidad.

Durante la ceremonia se da lectura a un manifiesto y lanzan claveles al río en recuerdo de las personas gitanas víctimas del Holocausto nazi y de las persecuciones sufridas a lo largo de la historia. Por la tarde, el colegio público PÍO XII acogerá un torneo de fútbol infantil, una chocolatada, pintacaras y otras actividades lúdicas.

Una jornada de celebración y reivindicación

El coordinador provincial de la Fundación en Huesca, Eduardo Julián, ha descrito la fecha como un día de reconocimiento, memoria y reivindicación. Según ha trasladado, es "una fecha para poner en valor la historia, la cultura y las contribuciones del pueblo gitano, así como para recordar las injusticias y persecuciones sufridas a lo largo de los siglos".

Huesca se suma a los actos de este día

Es un día de reconocimiento, memoria y reivindicación" Eduardo Julián Coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Huesca

Avances en educación, barreras en la vivienda

Julián también ha destacado los logros de la comunidad, como la promoción a nivel educativo, pero ha señalado la necesidad de programas "que mejoren el nivel curricular de los jóvenes gitanos para que puedan acceder a empleos más dignos". Se ha observado que cada vez más jóvenes terminan la ESO y acceden a estudios postobligatorios.

Fundación Secretariado Gitano Programas de apoyo escolar

El trabajo de la Fundación en Huesca, que atiende anualmente a unos 80 ó 90 alumnos en programas de apoyo escolar, "se nota en el empleo y en la educación". Sin embargo, el coordinador ha denunciado que la discriminación en otros ámbitos, especialmente en el acceso a la vivienda: "cuesta hacerse con un contrato de alquiler".

Finalmente, Julián ha apuntado que "se ven, a veces, prejuicios que perjudican la imagen de la comunidad gitana que pueden provocar discriminación en el acceso a bienes y servicios". Esta situación evidencia los retos que todavía enfrenta el pueblo gitano en su lucha por la igualdad.