Huesca celebra el Día de Aragón con un acto presidido por Azcón : "Aragón tiene un futuro esperanzador, que debe sustentarse en infraestructuras dignas y en una financiación justa"

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado el acto institucional del Día de Aragón en Huesca para reclamar infraestructuras dignas y una financiación autonómica justa para la comunidad. Durante el evento, celebrado en el Museo Provincial de Huesca, Azcón ha puesto en valor los logros de la región, especialmente de la provincia oscense, pero ha subrayado que el futuro esperanzador de Aragón debe sustentarse en estas dos reivindicaciones clave.

Azcón ha comenzado su intervención celebrando el "momento muy dulce" que atraviesa la provincia de Huesca en los ámbitos económico y social. Ha destacado que Huesca cerró el año pasado como "la provincia con mejor tasa de paro de todo el país, el 4,7%", lo que a su juicio demuestra que es "un territorio vivo y lleno de oportunidades, un lugar donde quedarse y en el que desarrollar un proyecto vital". Además, ha señalado que la población provincial crece y ya ha superado la barrera de los 230.000 habitantes.

Distintas autoridades en el momento de entrada al patio del Museo de Huesca

Reivindicaciones clave para el futuro

Sin embargo, el presidente en funciones ha recordado que San Jorge "también es un día de reivindicación" para señalar los objetivos que aún faltan por cumplir y que "no dependen exclusivamente de los aragoneses". En este sentido, ha insistido en que las infraestructuras y la financiación son las dos patas sobre las que debe construirse el porvenir de la comunidad, haciendo mención específica a las autovías y el ferrocarril.

Azcón ha vinculado directamente la necesidad de una financiación justa con el sostenimiento del Estado de Bienestar. Ha apuntado que la base de la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales depende de la llegada de recursos económicos adecuados para garantizar su calidad y funcionamiento.

El patio del Museo de Huesca ha acogido el acto de celebración del Día de Aragón en Huesca

Huesca es un territorio vivo y lleno de oportunidades, un lugar donde quedarse y en el que desarrollar un proyecto vital" Jorge Azcón Presidente del Gobierno de Aragón en funciones

La batalla por los bienes de Sijena

Otro de los ejes de su discurso ha sido la reclamación del patrimonio aragonés, urgiendo el regreso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena a su lugar de origen. "No es un empeño político, es una reivindicación colectiva que siempre ha contado con el aval que confiere la justicia", ha afirmado Azcón, quien ha calificado el compromiso de su gobierno con esta causa como "total".

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones ha defendido el patrimonio aragonés

El presidente ha añadido que la alegría por el patrimonio "sólo será plena cuando recuperemos todos y cada uno de los bienes que fueron expoliados". En un mensaje contundente, ha advertido a "quienes tratan de apropiarse de un patrimonio que es de todos los aragoneses, y de nadie más", que su causa está "condenada al fracaso".

El Gobierno de Aragón no cejará jamás en su empeño por lograr que el Monasterio de Sijena recupere todo el esplendor que un día le arrebataron" Jorge Azcón Presidente del Gobierno de Aragón en funciones

Ha reiterado la firmeza de su ejecutivo en esta materia, asegurando que no descansarán hasta devolver al monasterio su esplendor. "El Gobierno de Aragón no cejará jamás en su empeño por lograr que el Monasterio de Sijena recupere todo el esplendor que un día le arrebataron. Así lo exigen los aragoneses y así lo exige la administración de justicia", ha concluido.