Homenaje a los mayores, ofrenda de flores y frutos y el adiós San Lorenzo marcan el día 15 en Huesca

Hasta el momento de la despedida a estas fiestas de San Lorenzo se desarrollan varios actos destacados, como el homenaje a los mayores, la ofrenda de flores y frutos y varias pruebas deportivas.

La jornada comenzará a las 8,00 horas con la suelta de vaquillas y a las 9,30 horas, en el Palacio de Congresos, se celebrará la fiesta homenaje a las personas mayores, con un almuerzo a base de migas, la entrega de premios de los diferentes juegos y campeonatos y la actuación musical de Dúo Caprice y media hora más tarde dará inicio el Primer Gran Premio San Lorenzo Femenino de ciclismo y a las 11,30 horas el 72 Gran Premio San Lorenzo de ciclismo. Gran parque de hinchables en el barrio de Santo Domingo y San Martín en el parque de 11h a 14h y de 17.30h a 19,.30h. Pasacalles y charangas completaban los actos de la mañana, cuyo programa también recoge las eucaristías de las 10,00, 12,00 y 20,00 horas en la Basílica de San Lorenzo.

Por la tarde, a las 19,00 horas, ofrenda de flores y frutos a San Lorenzo con actuaciones de Danzantes de Huesca, Banda de Música de Huesca, Danzantes de Gurrea, Agrupación Folclórica Santa Cecilia, Asociación Folclórica Estirpe de Aragonia, Grupo Folclórico Roldán del Altoaragón, Grupo Folclórico San Lorenzo, Grupo Folclórico Elenco Aragonés. A las 21,00 horas, la ofrenda del laurel por el cofrade y ex prior de la Real Cofradía de San Lorenzo, Jorge Palacio y se realizará una oración de la noche al Santo.