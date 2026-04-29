El gasto del turista internacional cuadruplica en Huesca al del visitante nacional

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado los datos turísticos de la ciudad correspondientes a 2025, en una sesión del Consejo Sectorial de Turismo que ha servido para radiografiar la salud del sector. Las cifras, extraídas del informe “Análisis de Datos de Turismo en el Municipio de Huesca 2025”, revelan una base sólida de visitantes nacionales y, sobre todo, un notable potencial en los mercados internacionales. En total, la ciudad recibió más de 227.000 turistas el año pasado, con un incremento del 16% en el número de visitantes extranjeros respecto a 2024.

El motor económico del turismo extranjero

Desde una perspectiva económica, la diferencia entre el turista nacional y el internacional es clave para la estrategia de la ciudad. El gasto medio por viaje del visitante extranjero se eleva a 930 euros, una cifra que cuadruplica los 233 euros de media del turista español. Aunque el turismo nacional sigue siendo fundamental para garantizar la base de ocupación hotelera durante todo el año, el impulso del viajero internacional se considera estratégico para aumentar el valor añadido y la rentabilidad del sector.

En el contexto autonómico, Huesca se ha consolidado como el quinto destino preferido en Aragón para el turismo internacional. La capital oscense se sitúa por detrás de Zaragoza, Sallent de Gállego, Bielsa y Jaca. Esta tendencia sigue la línea del conjunto de la comunidad, donde el turismo nacional predomina pero el extranjero, con Francia como principal mercado emisor, crece de forma progresiva y constante.

Agosto y la desestacionalización

El calendario turístico de Huesca sigue marcado por una fuerte estacionalidad. Agosto es, con diferencia, el mes de mayor afluencia, tanto para el público nacional como para el internacional. Las Fiestas de San Lorenzo actúan como un potente imán que, sumado al buen comportamiento general del mes, provoca que la ocupación hotelera roce e incluso alcance el 100% en muchos establecimientos.

Las fiestas de San Lorenzo son un importante motor económico

Junto a agosto, marzo fue el otro mes de mayor afluencia nacional en 2025. Sin embargo, los datos también muestran oportunidades para combatir la estacionalidad. Abril experimentó un crecimiento del 2% respecto al año anterior, impulsado por el efecto de la Semana Santa. Más significativo aún es el dato de febrero, que, pese a ser tradicionalmente un mes de baja afluencia, registró un aumento del 29% en comparación con 2024.

Satisfacción y gastronomía, claves del éxito

La experiencia del visitante en Huesca roza la excelencia. Según los datos de “escucha activa” del sistema SITAR Aragón, que monitoriza la percepción turística en redes sociales y plataformas online, la satisfacción global en la ciudad alcanza el 87,11% entre una audiencia estimada de 58.600 personas. Los principales focos de interés para quienes visitan la ciudad son la gastronomía, el patrimonio religioso y el entorno natural.

La gastronomía es uno de los aspectos valorado por los turistas

Al analizar las conversaciones online, los restaurantes son la experiencia que genera un mayor volumen de opiniones, con una audiencia superior a las 38.000 personas. Les siguen en popularidad la Catedral, los parques urbanos y la oferta de tapeo. En cuanto a los atributos más valorados, la calidad, el precio, la profesionalidad y la hospitalidad obtienen un nivel de satisfacción del 100%, consolidándose como los grandes pilares de la oferta turística oscense.