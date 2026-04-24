La Galliguera ultima sus nabatas para el gran descenso del domingo

Las jornadas nabateras del río Gállego afrontan su fase final con el inicio del montaje de las embarcaciones en la playa de Murillo de Gállego, el paso previo al tradicional descenso que tendrá lugar este domingo. Este año, el evento estrena su reconocimiento como Actividad de Interés Turístico de Aragón, que se suma a la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un oficio ancestral a orillas del río

Tras varios días de trabajo centrados en la construcción artesanal de los distintos elementos, los nabateros y nabateras han comenzado a ligar los trallos entre sí para dar forma a los trampos que compondrán las nabatas. El proceso mantiene intactas las técnicas tradicionales del oficio, transmitidas de generación en generación.

El descenso de nabatas recrea el antiguo oficio de transporte fluvial de madera

La última jornada ha estado marcada por un intenso viento alaniés, característico de Murillo de Gállego, que ha soplado desde el amanecer hasta el mediodía. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no han impedido el avance de los trabajos, lo que refleja el compromiso del colectivo por culminar la construcción en los plazos previstos.

Una tradición abierta al público

Las jornadas nabateras permanecen abiertas a la participación de quienes deseen conocer de primera mano este oficio tradicional. La organización anima a vecinos y visitantes a participar en los talleres y explicaciones guiadas, una oportunidad para comprender el valor cultural de esta práctica y su vínculo con el río Gállego.

El público puede participar en los trabajos previos al descenso

De forma paralela, el programa se completa con otras actividades. El sábado 25 se celebra en Santa Eulalia de Gállego la feria de “Los líquidos”, dedicada a productos como la miel, el aceite y el vino. El domingo 26, el grupo REyMI actuará en Biscarrués, reforzando el carácter cultural y participativo de las jornadas.

El gran día del descenso

El domingo llegará el momento más esperado: el descenso de nabatas entre Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego. Esta recreación fiel del antiguo oficio maderero es uno de los eventos culturales más singulares del calendario aragonés.

El descenso de nabatas se desarrollará este domingo

Este proceso colectivo, que combina conocimiento técnico, esfuerzo físico y coordinación, reafirma el valor de una tradición que sigue viva gracias al trabajo voluntario y al arraigo con el territorio. La Asociación de Nabateros d’a Galliguera se acerca así al momento culminante de unas jornadas que reúnen cada año a cientos de personas en torno a una de las tradiciones más emblemáticas del Alto Aragón.