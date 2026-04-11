El castillo que reunirá 170 joyas del motor: "Estos clásicos de Renault son auténticos tesoros sobre cuatro ruedas"

El Castillo de Aínsa vuelve a ser este fin de semana el escenario de una de las concentraciones de coches clásicos más especiales del panorama nacional. Alrededor de 170 vehículos de la marca Renault, incluyendo modelos sport y de la mítica firma Alpine, se darán cita en la villa medieval del Sobrarbe en un evento que crece tras el éxito de su primera edición en 2024, cuando reunió a 130 coches.

Un encuentro exclusivo de la marca del rombo

La principal particularidad de esta cita, impulsada por la empresa local Jesús Castán S.L con el apoyo del ayuntamiento, es su exclusividad. Así lo explica Javier Castán, gerente de la empresa promotora: “Es un acontecimiento muy especial porque aunque encuentros de coches clásicos hay muchos por toda la geografía española, éste está dedicado única y exclusivamente a la marca Renault, así como a vehículos deportivos o de competición bajo el sello Alpine”.

Los asistentes podrán disfrutar de auténticas joyas, algunas con hasta 70 u 80 años de antigüedad. “Podremos ver, por ejemplo, clásicos como los R-4, R-5, R5 Turbo 2 y Alpine, o coches muy antiguos que llegarán de Francia y que nunca se vendieron en España”, asegura Castán. La presencia internacional es notable, con una treintena de vehículos procedentes de Francia y varios desde Rumanía.

Entorno a 170 vehículos se dan cita en la localidad oscense

Es un auténtico lujo lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Aínsa" Pep Gracia Concejal Ayuntamiento de Aínsa

Una gran fiesta del motor

Bajo el lema ‘Ven a revivir la historia’, la concentración ha atraído a expositores de numerosos puntos de España como Málaga, Valencia, País Vasco, Madrid o Cataluña, entre otros. Muchos de ellos repiten experiencia, pero también se suman nuevos participantes que no han querido perderse la oportunidad de exhibir sus reliquias en un marco tan singular.

Los vehículos llegan de diferentes puntos geográficos

El concejal Pep Gracia ha destacado la importancia de esta iniciativa para la zona. “Es un auténtico lujo lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana en Aínsa, tanto para los aficionados como para quienes se acerquen por primera vez”, ha señalado. Además, ha añadido que el hecho de que “empresas del municipio tengan ideas y motivación para sacar adelante propuestas de envergadura como ésta, es una alegría y una muestra del dinamismo que vivimos en el territorio”.

Podremos ver, por ejemplo, clásicos como los R-4, R-5, R5 Turbo 2 y Alpine" Jesús Castán Gerente de la empresa promotora

Ruta y actividades para el fin de semana

El encuentro estático tendrá lugar el sábado en el patio del Castillo, donde habrá obsequios y almuerzo para los inscritos. La jornada contará con la presencia del periodista del motor Máximo Sant y estará amenizada por la banda chistabina Mosicos d'el país.

El domingo, la concentración se pondrá en movimiento con una ruta pirenaica en dirección al valle de Pineta, poniendo el broche de oro al evento. Se calcula que unas 350 personas, entre inscritos y acompañantes, visitarán la villa, lo que supondrá un impulso para la ocupación hotelera y la restauración local tras la fantástica Semana Santa.